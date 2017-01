Burkina Faso: Procès ex-RSP - 15 ans ferme pour Madi

Hier, 18 janvier 2017, le procès Madi Ouédraogo et ses 28 compères est entré dans son 12e jour d'audience. Un seul avocat, Me Michel Traoré, devait plaider pour clore le bal des plaidoiries. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a tenu en haleine le tribunal et l'assistance durant plus de 2 heures et demie pour défendre ses clients, Madi Ouédraogo, Ousmane Sawadogo, Haro Atina et Abdoul Aziz Yiougo. Après cette plaidoirie, le tribunal s'est retiré pour délibérer. Après près de 11 heures de délibéré, le verdict est tombé aux environs de 22h. Les cerveaux présumés du projet criminel, Madi Ouédraogo, Mahamadi Zallé et Cheick Alassane Ouédraogo dit Ladji (le marabout), ont écopé chacun 15 ans de prison ferme pour complot militaire.

Sans crainte de se tromper, on peut avancer que cette plaidoirie a été la plus attendue et la plus longue de toutes (au moins deux heures et demie). Il a été question, pour un seul conseil, Me Michel Traoré, avocat choisi, de défendre quatre accusés dont le présumé cerveau de l'affaire, le caporal Madi Ouédraogo. De manière minutieuse et détaillée, l'avocat y est allé point par point, évoquant l'un après l'autre le cas de chaque accusé. Ainsi, c'est le soldat de 2e classe Yiougo Abdoul-Aziz et Ousmane Sawadogo qui ont d'abord eu leur cause défendue.

Il s'agit de ces deux jeunes militaires accusés de détention illégale d'armes à feux et de munitions et qui, pour leur défense, ont déclaré avoir ramassé des grenades (sans le système de mise à feu) sur une voie rouge au moment de la dissolution de l'ex-RSP. En rappel, Yiougo a dit être ensuite reparti en son temps à Kaya tandis que son binôme a gardé lesdites grenades par-devers lui comme l'aurait montré la perquisition faite à son domicile. Afin de prouver leur innocence, le conseil a déclaré ceci à l'intention des juges : « L'enquête préliminaire et l'instruction ont pêché. Un des soldats n'a pas participé à la perquisition, les procès-verbaux n'ont pas été signés, de 10 munitions détenues par Yiougo, on en est passé à plus de 140 que mon client ne reconnaît pas. Monsieur le président, sur quoi allez-vous juger ? Les faits sont contestés, il y a donc problème».

Quant au second chef d'accusation, l'association de malfaiteurs, non reconnu par les accusés, l'avocat a indiqué qu'il n'apparait nulle part, ni dans le dossier d'instruction, ni dans les dépositions devant la barre, que ces jeunes gens avaient l'intention d'exécuter un plan criminel. Concernant la requalification des faits, il a souligné que « les nouveaux faits devraient être débattus, surtout que la thèse du complot militaire suppose des peines plus lourdes (comme la perpétuité) pour les inculpés. Sur ce, « en l'absence d'éléments constitutifs, Me Traoré a plaidé l'acquittement pour ses deux clients. « Si malgré tout, vous veniez à envisager la condamnation, nous vous demandons de prendre en compte les circonstances atténuantes prévues par la loi et d'invoquer le sursis », a-t-il déclaré en guise de conclusion de ce premier chapitre de sa plaidoirie.

Sur le cas d'Armand Bado, Me Michel Traoré a indiqué que ce dernier a été affecté à Fada N'Gourma à la dissolution du RSP. «C'est muni d'une permission qu'il est arrivé à Ouagadougou où il avait perdu du matériel et son bétail après les évènements au camp Naba Koom. Il projetait avec son ami Atina Aro de créer une ferme. Il s'est retrouvé chez Madi Ouédraogo par pure hasard en accompagnant son ami».

«On ne peut pas être complice d'une chose qu'on ignore»

L'avocat a précisé que, dans la retranscription, il a été question d'un certain Bado. «Mais qui est-ce, Bado ? S'agit-il de mon client ou d'un autre ? La question nous renvoie à l'enregistrement, dont l'authenticité et la crédibilité sont tant décriées. Votre juridiction est très sérieuse pour s'accommoder de tels éléments», a affirmé Me Traoré. Selon lui, Armand Bado n'a participé à la prise d'aucune résolution criminelle. «On lui reproche son silence ? Mais dans notre code pénal, il n'est nulle part mentionné que le silence est frappé de sanction. Je défie le parquet de montrer une telle disposition».

En venant dans ses plaidoiries au cas du caporal Madi Ouédraogo, présenté comme le chef de bande des accusés, Me Michel Traoré s'est d'abord attaqué à l'infraction de complicité de détention d'armes et de munitions qui pèse sur son client. Pour lui, Madi a été exemplaire puisqu'il a réintégré ses armes et munitions après la dissolution du RSP si bien que «la perquisition n'a rien donné chez lui à domicile». Pour l'avocat, Madi ne peut être poursuivi pour complicité puisqu'il ignorait que ces deux camarades (Zallé Boureima et Haro Atina) avaient par-devers eux un sac où se trouvaient deux pistolets et des munitions. Dans ce cas de figure, «on ne peut pas être complice d'une chose qu'on ignore». Me Traoré a demandé au tribunal de simplement acquitter son client de cette infraction de complicité de détention d'armes et de munitions.

Au sujet de l'infraction d'association de malfaiteurs, Me Michel Traoré a rappelé que «le plan initial était la récupération du matériel personnel perdu par les uns et les autres à la dissolution du RSP, mais c'est Claude Ido qui a parlé d'autre chose».

Certes l'avocat a reconnu que son client a lancé l'idée de la libération des généraux, mais il a souligné que cette idée n'a pas rencontré l'adhésion de ses camarades qui ont immédiatement quitté la réunion. Me Traoré a fustigé le mystérieux enregistrement, où il n'y a que 6 voix tandis que les accusés sont au nombre de 29. Cela est, selon lui, une incohérence.

«Madi n'est pas le diable qu'on a voulu nous présenter»

L'avocat a soutenu qu'à aucun moment les actes préparatoires de l'attaque de la prison militaire n'ont existé. Pour lui, l'affaire Madi, «c'est une simple idée criminelle qui a été lancée, mais rien n'a été fait pour son exécution». Me Michel Traoré a précisé qu'en droit, la seule intention n'est pas punissable. C'est pourquoi il a plaidé pour l'acquittement de son client. Pour lui, si on voulait voir condamné Madi, les enquêteurs devaient le laisser murir davantage son projet pour le prendre sur le fait au moment où il veut passer aux actes.

Quant au complot militaire qui pourrait peser sur son client, Me Traoré a indiqué que celui-ci n'appartenait pas à une formation militaire en mission et n'a pas porté atteinte à l'autorité ni à la discipline du commandant de cette mission. Il a alors déclaré que les éléments constitutifs du complot ne sont pas réunis, donc il faut «acquitter le caporal Madi Ouédraogo» purement et simplement ; autrement ce serait une erreur judiciaire. «Monsieur le président, il est évident qu'avec des pièces erronées, vous ne pouvez que rendre une justice erronée». Pour ne pas tomber dans cette erreur, l'acquittement de Madi est pour son avocat, la voie royale à suivre.

«La justice est le refuge des pauvres, de ceux qui n'ont pas de voix. Mais quand nous venons sous votre hangar, Monsieur le président, nous voudrions que ni la tempête, ni la tornade ne nous touchent», a déclaré Me Michel Traoré pour qui l'intention criminelle reprochée à son client a été une intention fomentée. «C'est plus facile de prendre 60 millions et une villa que d'aller attaquer la MACA. Mais Madi a refusé tout cela, car il n'est pas le diable qu'on a voulu nous présenter», a conclu son avocat.

Cette plaidoirie a été la dernière de ce procès qui aura duré 12 jours d'audience.

Sur le coup de 11h 35, le tribunal s'est retiré pour délibérer.

San Evariste Barro

Dieudonné Ouédraogo

Zalissa Soré

Caporal Madi Ouédraogo

«Si j'étais un criminel... »

Après la plaidoirie de son avocat, le caporal Madi s'est adressé au tribunal dans ses derniers mots à l'occasion de ce procès.

«Je suis content et fier d'être devant vous, Monsieur le président, pour être jugé parce que je n'ai rien fait. On a fait des montages contre moi, car j'ai sauvé la vie des autorités de ce pays. Si j'étais un criminel, j'aurais pris les 60 millions et accompli la basse besogne. Mais nous sommes dans une république et il y a des lois. Moi, je sers la nation avec honneur et dignité. Je ne trahirai jamais mon pays. On m'en veut, car j'ai contribué à contrecarrer les gens qui voulaient mettre ce pays dans le chaos».