Afrique de l'Ouest: Attentat suicide à Gao - 50 morts dans le sillage de François Hollande

C'est l'évidence même. La cible n'a pas été choisie au hasard. Alors que jusque-là les terroristes s'en prenaient essentiellement aux militaires de l'armée malienne, de Barkhane ou de la MINUSMA (Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali), cette fois, ce sont les groupes armés du Nord signataires de l'accord de paix qui ont été visés : hier 18 janvier 2017, un kamikaze est en effet entré sur un site de regroupement des ex-rebelles et de combattants pro-gouvernementaux à Gao et s'est fait exploser à bord du véhicule qu'il conduisait. Bilan : une cinquantaine de morts et de nombreux blessés ; une véritable hécatombe, avec sans doute l'un des bilans les plus lourds depuis que les narco-djihadistes ont fait main basse sur le septentrion malien en 2012.

En perpétrant ce carnage, c'est en réalité le processus de paix, déjà fragile, que ces auteurs veulent hypothéquer en décourageant les parties prenantes à l'arrangement politique conclu à Alger en juin 2015 et que, deux ans après, le Mali peine toujours à mettre en œuvre.

Il est vrai que les pêcheurs en eau trouble qui sèment la mort et la désolation n'ont pas intérêt au retour de la concorde, forcément mauvaise pour les affaires et les trafics de tout genre auxquels ils s'adonnent. Le fait de viser la Coordination des mouvements de l'Azawad et la Plateforme pro-gouvernementale est un signal en lettres de sang envoyé à tous ceux qui pactisent avec Bamako comme pour leur dire que plus personne ne sera à l'abri. Tout se passe d'ailleurs comme si les renégats voulaient montrer à la France et à ses alliés que quand bien même leur capacité opérationnelle aurait été considérablement réduite suite aux coups de boutoir successifs de Barkhane et de la Minusma, leur capacité de nuisance demeure intacte. La terrible explosion d'hier sonne même comme une réponse personnelle au locataire de l'Elysée qui, pas plus tard que le vendredi 13 janvier dernier, avait fait un aller-retour à Gao où sont basés un millier de soldats français et l'opération Barkhane. C'est dire si le chemin qui mène à une paix véritable et pérenne est encore long et parsemé d'embûches comme celles d'hier.