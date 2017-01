Afrique: CAN2017 - Les Etalons au petit trot vers la qualifiquation

Un but partout, c'est le résultat de la deuxième sortie du Burkina Faso à cette CAN 2017 face au pays organisateur, le Gabon. Un nul arraché hier qui conserve l'espoir de se qualifier. La qualification reste à aller chercher dimanche prochain face aux Djurtus de la Guinée-Bissau.

Face au Gabon, Paulo Duarte a opté de reconduire son attaque mobile, mais avec un avant-centre de métier dans le onze de départ (Banou Diawara). Exit Bertrand Traoré qui a certainement fait les frais de son mauvais match face au Cameroun. Mais la grande surprise a été la relégation de Préjuce Nakoulma sur le banc de touche en faveur de Jonathan Zongo, crédité, lui, d'une bonne entrée lors du premier match.

Les nôtres connaissent une entame difficile avec une nette domination des Gabonais et quelques erreurs comme cette bourde de Bakary Koné qui a failli coûter cher à son équipe. En plus des mauvaises relances et passes mal assurées, les Etalons ont été handicapés par les blessures en cascade à commencer par Jonathan Pitroipa, contraint de quitter ses partenaires dès la 7e minute et remplacés par Préjuce Nakoulma ; Jonathan Zongo et Yacouba Coulibaly qui finit le match avec un bandage à la tête. Le technicien portugais a dû faire des réglages et changements en catastrophe, mettant certainement à l'eau ses plans.

Mais les problèmes physiques ne sauraient expliquer les imprécisions dont ont fait montre les joueurs burkinabè. Une copie moindre par rapport au premier match contre le Cameroun. Le but de Préjuce Nakoulma (22e mn) arrive contre le cours du jeu à la suite d'un contre qu'il a mené tout seul jusqu'au bout. Mais après le but, les protégés de Duarte ont souffert. Et n'eût été la vista du jeune gardien Hervé Kouakou Koffi, les choses auraient tourné au vinaigre. Il confirme ainsi tout le bien qu'on dit déjà de lui.

A la 36e mn, alors que les Etalons tentaient une attaque, Préjuce Nakoulma se trompe et passe le ballon à un adversaire. Les Gabonais n'en demandaient pas mieux pour lancer Aubameyang qui est fauché par Koffi en retard. L'arbitre siffle logiquement le pénalty et brandit le jaune au jeune portier burkinabè. La star de Dortmund égalise et le sauveur Nakoulma se mue ainsi en «bourreau».

En obligeant le pays hôte au partage des points, les Etalons ont encore leur avenir entre les sabots ; et leur prochaine sortie les mettra face à la Guinée-Bissau, censée être le petit poucet du groupe, pendant que le Gabon affrontera le Cameroun. Les deux dernières équipes (Guinée-Bissau, Cameroun) se sont d'ailleurs quittés dos à dos.