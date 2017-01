Sénégal: Cadre de vie - Macky Sall veut équiper les zones périurbaines

Par ailleurs, le Président de la République indique au Premier Ministre l'impératif de la préservation durable des Niayes et des zones vertes de la région de Dakar, ainsi que de la mise en œuvre d'un plan spécial de réaménagement et de relocalisation de la décharge de Mbeubess, en veillant, notamment, à l'arrêt de toutes les autorisations de construction sur la zone.

Dans cette dynamique, ajoute le communiqué du conseil des ministres, le Chef de l'Etat demande au Premier Ministre d'accélérer la mise en œuvre de la politique de la ville, soutenue par la montée en puissance de PROMOVILLES, et de relancer le Programme national de rénovation urbaine (PNRU), en vue de restructurer, dans le consensus entre l'Etat, les collectivités territoriales et les habitants concernés, les centres urbains et les quartiers exposés ou dégradés.

Ainsi, suite au lancement des travaux de la grande mosquée de Pikine, à l'inauguration des travaux d'extension et de modernisation du stade Alassane Djigo, le Président de la République invite le Gouvernement à engager, dans les meilleurs délais, la rénovation du marché " syndicat", la réhabilitation du marché central au Poisson de Pikine, et la construction du marché moderne de Thiaroye.

