Afrique: Initiative AfroChampions - Gervais Djondo, fondateur d'Ecobank et d'Asky Airlines, distingué pour sa vision panafricaine

Projet novateur en faveur des entreprises africaines et de leur croissance, l'Initiative AfroChampions vient d'être officiellement lancée à Bamako, au Mali, lors d'un diner inaugural parrainé par le Comité d'Organisation du Sommet Afrique-France pour le Partenariat, la Paix et l'Emergence, le cabinet de conseil Konfidants et le groupe ADS.

Les partenaires du projet ont souhaité mettre à l'honneur Monsieur Gervais Koffi Djondo, Fondateur d'Ecobank et d'Asky Airlines. Monsieur Djondo s'est vu remettre un prix spécial pour sa remarquable contribution au développement des échanges économiques au sein du continent.

Considéré comme l'un des pères du panafricanisme économique et l'un des premiers «Champions de l'Afrique», Djondo est un modèle pour tous les entrepreneurs du continent. Afin de transmettre son expérience, il vient de mettre en place la Bourse Djondo, qui offre aux jeunes créateurs d'entreprise un accompagnement leur permettant d'ambitionner de devenir à leur tour des AfroChampions.

«C'est en constatant les succès de leurs aînés que les jeunes entrepreneurs deviendront de plus en plus audacieux et créatifs ; nous voulons les amener à penser 'pan-africain' dès le début de leur aventure entrepreneuriale», a expliqué le Docteur EdemAdzogenu, membre du comité exécutif de l'Organisation.