Mali: «Kunafoni», le journal en ligne qui rappe les infos sur le pays

interview

Hawa Séméga est la directrice de publication de Kunafoni, un site et une web TV basés à Bamako, au Mali. Avec des formats originaux, comme Kunafoni Rappou, un journal télévisé et un débat rappés, elle essaie de transformer la manière d'informer les jeunes et les femmes. Entretien.

Vous êtes aux manettes d'un site et d'une web TV basée à Bamako. Kunafoni, qu'est-ce que c'est ?

« Kunafoni » signifie « information » en langue bambara. Kunafoni est une web TV créée en avril 2015, une Web TV d'information générale et spécialisée sur le Mali. Nos cibles sont essentiellement les jeunes et les femmes.

Kunafoni est né d'abord en mars 2014 comme un journal tout en ligne, et puis, un an plus tard, vous avez lancé des formats vidéo. Pourquoi ?

On s'est lancé dans la vidéo, parce que la demande est devenue pressante et étant donné que nos cibles sont essentiellement les jeunes et les femmes.

Ces deux cibles nous ont fait savoir qu'ils sont énormément d'activités et de potentialités à montrer aux Maliens, à la diaspora malienne et au monde entier.

Donc, on s'est dit : pourquoi ne pas se lancer dans la web TV ? Pour montrer beaucoup plus les actions et les activités menées sur le terrain.

Vous montrez d'ailleurs des formats très originaux comme le Kunafoni Rappou, un JT rappé, et un débat rappé. Pourquoi ces formats ?

Vu que les jeunes sont nos principales cibles de notre Web TV, donc on s'est dit : pourquoi ne pas utiliser le rap comme module d'attraction ? Pour les diriger vers l'information, vers toutes les problématiques auxquelles ils font face dans le pays ?

Parce qu'ils ne sont pas forcément attirés par les autres médias conventionnels. Donc on a choisi le rap, justement pour les attirer en donnant les informations en les sensibilisant.

On s'est dit : s'ils voient que l'information est donnée à travers le rap, cela va les attirer. D'abord, cela sera ludique, et à ce côté ludique s'ajoute le contenu informatif.

Vous avez un projet en cours pour continuer à transformer les formats que vous proposez : radio Kunafoni.

C'est une radio qui est disponible sur le site de kunafoni.com. Sur cette webradio, on propose exactement les mêmes contenus que les radios conventionnelles, la seule différence est que c'est sur l'internet.

On y parle de tous les sujets : l'actualité, les sujets intemporels, les activités des femmes, des reportages... On fait beaucoup de choses avec la webradio.