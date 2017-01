Nigeria: Attaque militaire - « Les mots me manquent pour décrire ce que j'ai vu à Rann »

Trois personnes d'une société privée mandatée par MSF pour des services d'eau et d'assainissement sont décédées sur le coup, et une autre a été blessée.

Lorsque j'ai eu un moment, je me suis rendu au cimetière où les enterrements avaient déjà commencé selon la tradition. Il y avait 30 nouvelles tombes fraîches, parfois les mères et leurs petits étaient enterrés dans la même fosse. C'était tragique.

Les raisons de notre présence étaient très claires : nous devions évaluer la situation nutritionnelle de la population et l'état des besoins, notamment en eau. Nous avions profité de cet accès pour vacciner les enfants de 6 mois à 15 ans et organiser une distribution de matériel.

Nous étions finalement parvenus à accéder à cette zone le 14 janvier, après des mois de tentatives infructueuses à cause de l'insécurité. Les habitants de Rann manquent de tout. La semaine avant notre arrivée, on nous a rapporté 21 décès liés à la malnutrition.

Le plus dur pour les équipes, c'est la frustration de ne pas avoir eu suffisamment de matériel et de ressources pour sauver plus de blessés.

Je pense que la distribution que nous organisions a sauvé beaucoup de personnes. Ceux qui faisaient la queue à cette heure-là pour recevoir des biens de première nécessité comme des nattes et des couvertures n'étaient pas dans le centre-ville et ont échappés aux bombes.

Je n'ai pas vu l'avion et je ne sais pas exactement quel type de bombe c'était. Sur les corps, on retrouvait des petits éclats métalliques. Ce que j'ai vu est indescriptible. En l'espace d'une heure, nous avons compté 52 morts.

« La première bombe est tombée à 12h35 à quelques mètres seulement du bureau de la Croix-Rouge. Cinq minutes plus tard, l'avion a fait une seconde rotation et a lâché une deuxième bombe.

Suite au bombardement du camp de déplacés de Rann par l'armée nigériane le 17 janvier, environ 120 personnes ont été blessées et 50 décédées. Alfred Davies est coordinateur terrain pour MSF au Nigeria. Il était à Rann au moment du bombardement et dans les heures qui ont suivi l'attaque. Il raconte.

