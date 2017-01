Afrique: Malheur au vaincu

Les deux équipes qui n'ont pas réussi leur entrée dans la compétition jouent leur avenir ce jour.

Après le faux pas, l'heure du rachat. La Tunisie et l'Algérie n'ont pas réussi leur début de CAN. Si la Tunisie a été battue, l'Algérie quant à elle, a été accrochée, voire malmenée par une talentueuse équipe du Zimbabwe. Contraints au match nul (2-2), les Fennecs ont bataillé dur à Franceville pour empocher le point qui a sauvé leur honneur en coupe d'Afrique des nations au Gabon. En forme au mondial brésilien il y a trois ans, la sélection qui avait tenu tête à l'Allemagne, futur championne du monde, n'est plus que l'ombre d'elle-même. Les Fennecs sont mal embarqués dans la course à la qualification à la coupe du monde 2018. Logés dans le même groupe que le Cameroun, ils ont perdu le contact du Nigeria, leader solitaire.

L'Algérie qui a recruté un nouveau sélectionneur en la personne de Georges Leekens après le match nul (1-1) à domicile face aux Lions Indomptables le 9 octobre 2016 lors de la première journée des éliminatoires du Mondial 2018, veut se relancer. L'Algérie reste l'une des meilleures sélections africaines, l'un des riches viviers. Ce soir, les Fennecs souhaitent lancer les débats dès l'entame du match. Dimanche dernier, ils ont couru derrière le score. Heureusement pour eux, ils peuvent compter sur Riyad Mahrez, Ballon d'Or africain 2016, auteur d'un doublé face au Zimbabwe. En face d'eux, les Aigles de Carthage battus sèchement par le Sénégal (2-0), n'ont plus de calcul à faire. Une victoire est impérative au vétéran Henryk Kasperczack et ses hommes. Le Franco-polonais, ancien sélectionneur du Mali et du Sénégal notamment, est dos au mur. La Tunisie vise les quarts de finale. Le Sénégal qui a frappé les esprits lors de son premier match affrontera le Zimbabwe qui n'est pas en tourisme à Franceville.