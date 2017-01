Cameroun: Thierry Metomo - « Il faut insister sur la finition »

Le consultant et entraîneur de football revient sur la victoire des Lions indomptables hier.

Difficile victoire des Lions. Aucun leader véritable. Quels sont les ajustements à faire ? C'était prévisible face à une équipe de Guinée-Bissau très bien sur les plans tactique et athlétique. Ils ont bloqué les côtés pour empêcher Bassogog et Clinton Njié de percuter et de mener à bien le jeu offensif. Le leader présumé, Vincent Aboubakar était hors sujet et l'entrée de Nicolas Nkoulou prouve qu'il est le véritable patron et leader naturel de cette équipe. C'est le joueur le plus expérimenté du groupe, il a permis à Teikeu de retrouver la sérénité dans le jeu et a réussi à permettre le resserrement des lignes en poussant la défense à jouer haut d'où le soutien à l'attaque des deux relayeurs qui sont d'ailleurs buteurs. Pour les ajustements, il faut juste insister sur la finition des attaquants et la relation milieu-attaque. La deuxième journée se poursuit ce jour dans une CAN tendue.

Des rencontres alléchantes envisageables ce jour? Avec ce que le Zimbabwe nous a présenté, je crois que face au Sénégal nous allons nous régaler. Ce sont deux équipes très joueuses avec des joueurs rapides et très percutants. Par contre, Algérie -Tunisie est un duel de maghrébins donc pas surpris d'avoir un match heurté et très tendu surtout que Ryhad Mahrez va beaucoup provoquer par ses dribbles et sa maestria. Que retenir finalement de cette première journée achevée mardi dernier? Une première journée très serrée avec des équipes qui ont refusé de faire dans l'observation. Les joueurs, stars, ont répondu présent et les équipes démontrent que le football africain tend de plus en plus vers un nivellement de valeur. Les pelouses sont la déception de la compétition mais la grosse satisfaction ce sont les sélectionneurs locaux ( RDC -Ouganda-Zimbabwe-Sénégal). Ils prouvent pour cette première journée qu'ils ont du potentiel.