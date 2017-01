Afrique: Fennecs contre Aigles de Carthage - Propos d'avant-match

Nous avons fait une bonne performance contre le Sénégal. Malheureusement nous avons perdu. Contre l'Algérie, c'est donc un match important . L'Algérie est un géant dans le football africain, et si nous gagnons, nous aurons l'espoir d'atteindre le prochain tour. Sinon, notre campagne peut se terminer dès la seconde journée. Nous n'avons pas droit à l'erreur. L'attente de nos fans est très élevée et nous ferons de notre mieux pour répondre à leurs espoirs. Pour moi, c'est une rencontre particulière parce que je suis marié à une Algérienne. Mon enfant est moitié algérien, moitié tunisien. En fin de compte, j'espère aider la Tunisie à faire le plein de points.

Les deux équipes ont eu des difficultés lors de leurs premières sorties. Les rencontres entre les deux équipes sont toujours ouvertes. Ce ne sera pas un match facile et nous ferons le nécessaire pour prendre les trois points en jeu. Les deux équipes ont de grands joueurs jouant dans des grandes ligues et de grands clubs. Les deux sont considérés comme favoris dans le groupe, mais eux ont pris un point alors que notre compteur n'indique que zéro. Si nous gagnons, nous serons en bonne position pour franchir prochaine étape et nous ferons tout pour y parvenir. Nous devons être plus efficaces devant. La victoire ne sourit qu'à ceux qui marquent des buts.

Nous avons eu une première mi-temps difficile dans notre match contre le Zimbabwe, mais nous sommes revenus plus forts en seconde période. Nous espérons jouer avec un bon esprit contre la Tunisie, avec la farouche volonté de gagner. Chaque match a sa réalité et nous aborderons le match en fonction de ses réalités.

Ce sera un match spécial et les deux équipes espéreront gagner. J'ai de bons souvenirs de la Tunisie (j'étais leur entraîneur à la Coupe d'Afrique des Nations 2015 en Guinée équatoriale), mais dans le football il n'y a pas d'amis. La Tunisie a une bonne équipe avec de grands joueurs. Je connais les qualités et les faiblesses de mon équipe.

Copyright © 2017 Confederation of African Football. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.