Afrique: Lions contre Warriors - Propos d'avant match

Aliou Cissé (sélectionneur du Sénégal)

Nous avons eu un match difficile contre la Tunisie qui a donné beaucoup de travail aux staff médical pour remettre tout le monde d'aplomb. Personnellement, je n'ai pas été surpris par la performance du Zimbabwe contre l'Algérie, car je connais très bien leur équipe. Ils sont forts, mentalement, physiquement et techniquement, et ont sorti de bonnes équipes pour décrocher leur qualification pour ce tournoi. Mon approche est celle d'un match après l'autre. Ma philosophie est de préparer l'équipe en fonction du style de jeu de l'adversaire. Mais nous sommes le Sénégal. Nous avons la qualité pour nous imposer et imposer notre jeu. et va prouver notre valeur.

Kalidou Koulibaly (défenseur du Sénégal)

L'esprit des joueurs est positif et je crois que tout devrait bien se passer contre le Zimbabwe. Si le Zimbabwe se considère comme favori, c'est leur problème. Nous savons qui nous sommes, et ne sommes pas perturbés par ce que l'adversaire pense de lui-même.

Callisto Pasuwa (sélectionneur du Zimbabwe)

Nous nous sommes bien préparés pour affronter une équipe qui figure parmi les toutes premières en Afrique. Nous avons fait le job contre l'Algérie et nous comptons bien nous inscrire dans le prolongement de notre première prestation. Nous sommes animés du désir de montrer que nous sommes encore capables de mieux. J'ai confiance dans mon équipe.

Contre le Sénégal, nous devrons être courageux, agressifs et jouer notre football. Nous devons tenir le ballon pour aller menacer leur défense. Nous devons faire mieux et prouver que nous avons bien notre place dans cette CAN, ce dont beaucoup doutaient. La tâche s'annonce difficile mais je confirme ce que j'ai déjà dit, nous sommes toujours les favoris dans le groupe.

Je n'ai qu'un seul souci, la présence ou non de Knowledge Musona, blessé, mais moins sérieusement que nous l'avions redouté.

Cuthbert Malajila (milieu de terrain du Zimbabwe)

Le sentiment est positif et nous sommes très affûtés. Nous avons confiance et nous attendons avec impatience le face-à-face avec le Sénégal. Notre public croit beaucoup en son équipe et nous entendons bien mériter le surnom qu'il nous a donné, la génération en or.