Algérie: Constantine - Efforts soutenus pour remédier aux conséquences des intempéries et faciliter le trafic

Il a également fait état du sauvetage in extremis de neuf (9) personnes au cours de ces dernières 24 heures à Ali Mendjel El Khroub et à la cité Filali, après qu'elles aient inhalé du monoxyde de carbone émanant de radiateurs à gaz défectueux.

Le responsable du bureau de la documentation des statistiques et de la sensibilisation de la direction de la protection civile, le capitaine Samir Ben Harzallah, a précisé, à ce propos, que la trafic est redevenu "relativement fluide" sur la majorité du réseau routier, affirmant que les éléments de ce corps constitué, déployés à travers les plus importants "points noirs" de la wilaya, sont toujours en " état d'alerte maximale".

L'intensification et la diversification des moyens matériels de la commune et de la direction des travaux publics mobilisés au centre ville de Constantine ont rapidement permis de débloquer les axes routiers et de faciliter les déplacements aux automobilistes mais également aux piétons.

Constantine — Les efforts déployés pour sécuriser les axes routiers de la wilaya de Constantine affectés par les chutes de neige et le verglas se poursuivent de manière soutenue et ce afin de faciliter les déplacements aux citoyens, a-t-on constaté mercredi.

Copyright © 2017 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.