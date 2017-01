Algérie: 2017 - Année de la concrétisation du projet de E-gouvernance au niveau local

Alger — Le ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales, Nouredine Bedoui a affirmé mercredi à Alger que l'année 2017 sera consacrée à la réalisation au niveau local du projet stratégique de la gouvernance électronique.

Dans une allocution prononcée à l'occasion du 50e anniversaire de de la commune algérienne, le ministre a indiqué que "l'année 2017 sera consacrée à la réalisation du projet stratégique de la gouvernance électronique au niveau des communes à travers le développement de leurs systèmes informatiques et leurs applications dans les différents domaines d'intervention de la commune".

"La première phase expérimentale (de la commune électronique) sera lancée début 2018 au niveau de la commune d'Alger Centre en prévision de sa généralisation" a fait savoir M.Bedoui relevant que l'avenir dans ce domaine est "prometteur".

A cet égard, le ministre a rappelé que le président de la République, Abdelaziz Bouteflika "nous a toujours appelé à moderniser le service public en le mettant à l'écoute des préoccupations des citoyens depuis son annonce des réformes politiques en 2011, réitérant cet appel lors du dernier conseil des ministres en mettant ces réformes parmi les priorités du gouvernement".

La commune est "au centre de toutes les réformes que connaît le secteur de l'Intérieur et des collectivités locales" a affirmé le ministre, exprimant par la même occasion "sa satisfaction des services modernes assurés par les communes, malgré la faiblesse de l'encadrement" ce qui témoigne -a-t-il souligné des "grandes capacités de nos enfants qui exercent avec dévouement au niveau de nos communes".

2017 sera également "l'année de la révision du Code communal et de la réforme de la finance et de la fiscalité communales, deux importants ateliers visant à dynamiser le rôle économique efficient de la commune" a ajouté M. Bedoui.

Affirmant que l'Etat "poursuivra son soutien à l'effort de développement notamment au niveau des wilayas déléguées crées au Sud et celles qui seront crées en 2017 dans les Hauts plateaux" le ministre a précisé qu'"on peut plus traiter les communes jouissant d'une grande attractivité économique de la même manière que les communes qui connaissent des difficultés structurelles et un déficit en matière de ressources".

Dans ce contexte, le ministre a rappelé que le Président Bouteflika a "toujours donné des instructions pour répartir l'effort de développement à travers tout le territoire national et donner à chaque région sa chance au développement".

Une nouvelle politique intégrée pour réaliser le développement

"Une nouvelle politique intégrée sera appliquée, celle-ci aura entre autres axes la valorisation des recettes fiscales des communes afin de s'assurer de la mobilisation totale et optimale de toutes les ressources disponibles", a indiqué le ministre précisant que "ces ressources seront développées conformément à des plans d'action destinés à chaque commune".

Cette politique comporte en outre "l'amélioration des mécanismes de recouvrement fiscal afin de lever tous les obstacles", une mesure -a-t-il dit-"qu'on a commencé à appliquer au titre de la loi de finance 2017".

Le ministre a indiqué, à ce titre, que la fiscalité locale jouira d'un nouveau cadre juridique spécifique qui offre aux communes " plus d'opportunités dans la diversification de leur sources de revenus et l'adaptation des mécanismes de calcul et de recouvrement de la fiscalité locale".

Le ministre a également évoqué " l'adaptation du système des finances locales des communes, en intégrant des techniques de financement provisoire et par la diversification des sources de financement des projets d'investissement, tout en envisageant l'intégration de la comptabilité analytique qui permettra une évaluation périodique de l'efficacité de la gestion économique de nos collectivités locales ".

Cette politique consiste, d'après le ministre, " à revoir la relation entre les communes et les établissements publics locaux, ainsi que la gestion de ces mêmes établissements, de manière à permettre la réalisation de résultats économiques profitables à tout le monde (communes et établissements publics), en plus de l'élargissement des domaines d'intervention économique de la commune et de la wilaya, en vue de consolider leurs capacités financières et de prendre en charge leurs dépenses liées au développement sans que des financements horizontaux soient nécessaires".

M.Bedoui a affirmé que le pilier de cette stratégie est représenté par "l'esprit d'entreprenariat que nous cherchons à susciter parmi nos élus et fonctionnaires locaux, étant le plus grand défi auquel sont confrontées les collectivités locales à ce jour".

Cette stratégie vise à " protéger la commune des grands bouleversements macroéconomiques, en la dotant d'une économie locale basée sur la production et la rentabilité effective, qui soit un complément et un support à l'effort national afin de surmonter ses crises cycliques", a ajouté le ministre.

Cette politique vise également "l'immunisation des services publics de proximité contre l'instabilité financière des communes, au vu de leur dépendance excessive à la fiscalité ".

Le secteur "connait un réel progrès en matière de gestion" a ajouté le ministre avant de souligner l'importance de compter sur " une élite jeune composée de fonctionnaires et élus locaux imprégnés, de la culture d'entreprenariat et d'efficacité économique en matière de gestion".