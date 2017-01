Cameroun/Guinée Bissau: Une victoire précieuse

Le Cameroun a pris la tête du groupe A hier en battant la Guinée Bissau 2-1.

Les tirs de loin. C'était bien là le secret de la réussite des Lions indomptables hier au stade de l'Amitié d'Angondjè. Avec deux frappes sèches des 20 m pratiquement, le Cameroun a arraché une victoire précieuse 2-1 face à une courageuse équipe de Guinée Bissau. La première est intervenue à la 61e mn par un Sebastien Siani plutôt fantomatique jusque-là. A la 78e minute, c'est Michael Ngadeu qui décroche un tir puissant sur une jolie remise de Christian Bassogog, l'homme du match. Suffisant pour un Cameroun qui a montré deux visages dans cette deuxième rencontre à la 31e édition de la coupe d'Afrique des nations. Malgré un début de partie engagé, les Lions vont très vite se laisser dominer par des Djurtus rapides et bien organisés. L'ouverture du score intervient presque logiquement à la 13e mn sur une contreattaque de Piqueti.

Le joueur, sur plus de 60 m, laisse Faï Collins, Georges Mandjeck et Ngadeu complètement hébétés avant de repiquer dans la surface de réparation pour clouer Fabrice Ondoa d'une superbe frappe. Assurément un des plus beaux buts de la compétition. Le cauchemar des Lions ne s'arrête pas là. Avec une insolence qu'on ne peut qu'admirer, les Djurtus vont donner le tournis à la défense camerounaise. L'attaque des Lions, elle, se signale par une maladresse affligeante. Surtout que la Guinée-Bissau est parfaitement regroupée avec un double rideau offensif qui oblige les Camerounais à rester dans les 35 m des buts de Jonas Mendes. En seconde période, Hugo Broos va procéder à trois changements importants. Toko Ekambi rentre à la place de Njie, Ndip Tambe supplée un Vincent Aboubakar pas dans son assiette et Nicolas Nkoulou, remplaçant de Mandjeck, va prendre la place de Michael Ngadeu en défense centrale.

Ce dernier va remonter au milieu de terrain. Mais le tournant du match c'est certainement ce sauvetage in-extremis de Ngadeu à la 54emn, alors qu'Ondoa venait de se faire lober par Mendy. Le Cameroun n'était pas loin du K.O. Le but de Sébastien Siani intervient dans la foulée et en quelques minutes, la partie change de physionomie. Les Lions assiègent la défense bissauguinéenne. Le but victorieux de Ngadeu est presque logique. Les Djurtus, complètement à genoux, ont fini par céder. Et c'est tant mieux pour les Lions qui prennent la tête du groupe A après le nul entre le Gabon et le Burkina Faso (1-1). Cela faisait sept ans, et cette victoire face à la Zambie (3-2) lors du premier tour de la CAN 2010, que le Cameroun n'avait plus remporté un match dans cette compétition. Celle-ci leur permet de voir le dernier match, dimanche contre le pays organisateur, avec plus de sérénité.