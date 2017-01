Congo-Brazzaville: Regard sur les cinquante dernières années 1965-2015 2004 (54)

2004 démarre sur un air de requiem. Décès, le 10 janvier 2004, à Paris de Bienvenu Roland Faignond, universitaire, maire de Poto-Poto, fondateur de l'orchestre Bana Poto-Poto qu'il va propulser dans le cercle fermé des grands orchestres congolais.

Le 1er avril, rien avoir avec un poisson d'avril. Le colonel Ndenguet, (actuellement général de brigade), directeur général de la police nationale est arrêté en France, où il se trouve en mission officielle, dans l'instruction sur l'affaire des disparus du Beach, par le tribunal de grande instance de Meaux. Il est libéré dans des conditions tout aussi rocambolesques que son arrestation. Deux jours après, il quitte la France pour le Congo, où il est accueilli avec enthousiasme par les personnes présentes à l'aéroport Maya-Maya.

Le 26 avril, décès de Mgr Batantou, ancien archevêque émérite de Brazzaville et ancien curé de la paroisse Notre-Dame-Du Rosaire. Auteur-compositeur de « Kundi », une chanson à succès du début des années 60, il est l'un des pères, au Congo, de l'inculturation de la religion catholique, avec la création des Schola populaires.

Première édition de « Tuséo », festival international du rire à Brazzaville, du 28 au 30 octobre 2004, organisé par l'Ufac (Union des femmes artistes du Congo) de Lauryate Cephise Bikouta. L'Union des femmes artistes du Congo est une association créée le 13 avril 1999 à Pointe-Noire.

À l'occasion du sommet des chefs d'Etat de l'Union africaine à Dakar, les résultats du concours d'hymne de l'Union africaine sont publiés. Le premier prix est attribué à l'hymne de l'ancienne Organisation de l'unité africaine (Oua), reconduite par les membres du jury. « Terre d'Afrique », du Congolais André Patient Bokiba, obtient le 2ème prix. Après « Témoignages » (Pierre Oswald, Paris, 1976), « Hors la nuit » (L'Harmattan, 1993), Les élégies libertaires (Lemba, 2004), JB. Bilombo-Samba publie un recueil de poèmes : « Brûleurs d'ombres », chez l'Harmattan.

Décédé mardi 23 mars 2004, à Mbé, district de Ngabé, dans le département du Pool, le roi Makoko, Gaston Ngouayoulou, est mis en terre, le 4 juillet à Mbé. Son successeur, Maurice Intsilambia est désigné le 26 septembre 2004.

Suite à la décision de la Cour d'appel de Paris, la procédure de Meaux dans l'affaire des disparus du Beach tombe à l'eau. Les avocats du collectif des parents des disparus déposent un pourvoi en cassation.

Le règlement de la crise du Pool passe-t-il par l'attribution d'un statut politique à Ntumi ? s'interroge Joël Nsoni dans la Semaine africaine n° 2497 du 18 décembre 2006. La question est sans réponse. Il faut rappeler que pour sa sortie, Ntumi avait demandé le retour de tous les exilés, la reprise du dialogue national sans exclusif, la formation d'un gouvernement d'union nationale et la reconduction du président gabonais Bongo Ondimba, comme médiateur international dans la crise du Pool. Pourquoi tant de tergiversations ? Depuis les engagements croisés signés le 17 mars 2002, entre le gouvernement et le Cnr (Conseil national de la résistance) de Frédéric Bintsamou, alias pasteur Ntumi, la situation au Pool n'a pas substantiellement évolué.

D'où, l'appel à la compassion de Mgr Louis Portella Mbuyu. « Ma conviction, en effet, dit-il, est que la puissance de l'amour divin, qui est à l'origine de la création du monde et qui continue aujourd'hui de le recréer, a été répandue dans le cœur de chacun de nous par l'Esprit-Saint (Romain5,5). [... ] C'est au nom de cette puissance d'Amour, présente au plus profond de nous-mêmes, malgré la dure carapace d'égoïsme et de haine qui l'empêche de se manifester et de rayonner, que j'adresse ce cri à tous ceux qui peuvent contribuer à une solution définitive, pour la paix et la sécurité dans le Pool ». Des années après, en 2017, le Congo reste empêtré dans la même situation et confronté au même individu dans ce département. On n'est pas sorti de l'auberge.

Mort d'Alphonse Ntaloulou à l'âge de 62 ans. Heureux créateur de la chanson « Choisis » et d'autres tubes, Alphonse Ntaloulou, parti de Cercul jazz, en 1964, atterrit dans les Bantous. Bassiste, mais aussi auteur-compositeur, il est le créateur de plusieurs titres à succès : « Merci maman », « Even », etc. Il est aussi entraîneur de football (Kahunga, Seaco-Mercédès, Jeunesse sportive de Brazzaville (J.S.B.) et co-entraîneur adjoint des Diables-noirs, sous la férule de Mayanith et de Mounoundzi, entraîneurs titulaires. Ainsi va la vie au Congo.