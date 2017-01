Afrique de l'Ouest: Jeudi à hauts risques au pays

Au Sénégal, la presse affirme que le pays de la Téranga où des troupes seraient déjà en attente, pourrait diriger cette offensive militaire pour déloger Yahya Jammeh dont le mandat a expiré depuis minuit. Redoutant un «chaos» en perspective, les Etats-Unis ont invité Yahya Jammeh à passer la main afin d'épargner à son pays un bain de sang inutile. Adama Barrow, exilé volontairement à Dakar au Sénégal depuis dimanche pour des raisons sécuritaires, se dit confiant et annonce qu'il sera investi ce jeudi à Banjul. Yahya Jammeh, qui a décrété mardi dernier un «état d'urgence publique» de 90 jours sur toute l'étendue de la Gambie, dénonce «un niveau d'ingérence étrangère exceptionnel et sans précédent».

Tout pourrait arriver ce 19 janvier 2017 en Gambie. Soit Adama Barrow, président élu de Gambie, sera officiellement investi conformément à la Constitution, soit Yahya Jammeh, président sortant qui conteste toujours le verdict des urnes, serait délogé par la force. C'est du moins ce qu'a annoncé la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO). Des sources au sein de l'armée nigériane font état de ce que le plus récent navire de guerre du pays dénommé «Unity NNS» est d'ores et déjà stationné au large des côtes gambiennes et sénégalaises pour une éventuelle intervention militaire.

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.