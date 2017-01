Algérie: 62eme anniversaire de la mort de Didouche Mourad - Le parcours militant du Chahid mis en avant

Alger — Les participants à la conférence historique ont mis l'accent mercredi à Alger, sur le parcours militant du Chahid Didouche Mourad et son expérience militaire lors de la guerre de libération.

Lors de cette conférence organisée par le Musée national du Moudjahid à l'occasion du 62eme anniversaire du décès du Chahid Didouche Mourad, Dr. Amar Rekhila, enseignant et chercheur en histoire, a insisté sur le parcours militant de cet homme et les batailles qu'il a menées contre le colonialisme dans la région du Nord Constantinois.

Il a évoqué également la stratégie militaire suivie par Didouche Mourad notamment en ce qui a trait à la planification de plusieurs opérations militaires dans diverses régions en dépit des moyens réduits en comparaison à l'armée coloniale française.

De son coté, l'enseignant universitaire Tlemcani Ben Youssef a souligné le rôle du Chahid Didouche Mourad dans la rédaction de la Déclaration du 1er Novembre, rappelant la position de ce dernier concernant l'association du peuple à la révolution et son message sur la préservation de la mémoire nationale.

Didouche Mourad a rejoint le mouvement des scouts et le parti du peuple algérien (PPA) à l'âge de 16 ans. Il contribua à la réorganisation et la création de l'organisation secrète (OS) et devint un de ses dirigeants influents.

Il a pris part aussi à la réunion historique des 22 et devint membre du comité des 6 qui a décidé de l'enclenchement de la révolution du 1er novembre 1954 et fut chargé de la communication et la coordination.

Le 18 janvier 1955 à Oued Boukerker (près de Constantine), Chahid Didouche Mourad tomba au combat lors d'une bataille avec l'ennemi.