Gambie: L'état d'urgence n'autorise pas la répression

Si une intervention de la CEDEAO a lieu, toutes les mesures doivent être prises pour veiller à la protection des civils et au respect des droits humains, ont averti Amnesty International et Human Rights Watch.

La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) a fait savoir qu'elle préparait une force militaire menée par le Sénégal et le Nigeria pour une possible intervention dans le cas où Adama Barrow serait empêché de prendre ses fonctions.

Depuis le 15 janvier, les autorités ont arrêté et détiennent au secret au moins cinq membres des forces armées - dont le capitaine Babucarr Bah, le capitaine Demba Baldeh et le colonel Hena Sambou - à qui elles reprochent d'avoir soutenu ou prévu de soutenir Adama Barrow.

« Nous n'avons plus peur, a déclaré l'un d'eux. Nous voulons juste que cela cesse. » Selon un militant gambien qui a raconté que des agents des services de renseignement l'avaient arrêté et battu le 10 janvier, ceux-ci l'auraient menacé en lui disant : « Si vous tentez de faire quoi que ce soit le 19 janvier, nous vous écraserons comme des punaises. »

