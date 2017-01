Cote d'Ivoire: Wattao aux mutins à Yamoussoukro - " Vous n'êtes pas de bons exemples ! "

En Côte d'Ivoire, après les revendications des militaires et des gendarmes qui sont en cours de… Plus »

Puis d'ajouter : « vous-mêmes avez désigné des porte-parole pour présenter votre cas. Tout est à l'étude et vous n'avez pas la patience d'attendre ». Et d'interroger les mutins: «d'ailleurs, qui vous a dit que vous ne serez pas aussi payés?»

Il a donc indiqué que le soldat doit saisir son supérieur hiérarchique quand il est mécontent et non faire usage de la force. Car selon lui, nul n'a le monopole de la violence.

Il a ensuite mis le cap sur l'école des forces armées de Zambakro, en compagnie des colonels Bakayoko Lansana, commandant de la 5e légion mobile de la gendarmerie et Allani patron de la 6e légion de gendarmerie, du commissaire divisionnaire Dosso Siaka, préfet de police de Yamoussoukro et du commissaire Kouman patron du Ccdo.

Venu à Yamoussoukro le 17 janvier soir, en renfort aux autorités politiques et administratives, à l'effet de ramener la paix, le lieutenant- colonel Issiaka Ouattara dit Wattao, commandant en second de la Garde républicaine, s'est rendu successivement chez le préfet de région André Ekponon Assomou, puis au cabinet du gouverneur Augustin Thiam pour leur dire merci pour leur médiation fructueuse.

