Algérie: Ghardaïa - 2.348 victimes de piqûres de scorpion dont deux décès en 2016

Ghardaia — Deux mille trois cent quarante-huit (2.348) personnes ont été victimes de piqûres de scorpion, dont deux ont succombé à l'inoculation du venin de l'insecte, durant l'année 2016, dans différentes localités de la wilaya de Ghardaïa, selon des données épidémiologiques fournies à l'APS par la direction locale de la Santé et de la Population (DSP).

La commune de Guerrara détient le triste record des piqûres scorpionique avec 603 cas, suivie des communes de Ghardaïa (553), Berriane (293), El-Menea (283), Bounoura (175), Zelfana (76), Hassi-Lefhal (83), Daya Ben Dahoua (80) et Métlili (64), révèlent les statistiques de la DSP.

Le nombre de piqûres de scorpions et l'inoculation accidentelle de leur venin va crescendo durant la période estivale, a estimé le directeur de la Santé de Ghardaïa, Ameur Benaissa, avant d'attribuer cette situation au climat aride et à l'insalubrité publique et la dégradation de l'environnement.

L'envenimation par la piqûre du scorpion constitue la première cause des cas d'intoxication et d'empoisonnement dans la wilaya de Ghardaïa et nécessite des campagnes de sensibilisation récurrentes pour lutter contre ce fléau, a-t-il souligné.

Dans ce contexte, des voix s'élèvent pour tirer la sonnette d'alarme et appeler les pouvoirs publics à intensifier la lutte contre l'insalubrité pour faire face à ce phénomène fréquent en période des grandes chaleurs.

De nombreux praticiens de Ghardaïa ont, à leur tour, exprimé leur mécontentement quant à la dégradation de la situation environnementale et le manque de civisme chez les habitants qui jettent leurs ordures dans des lieux inappropriés ce qui attirent ces insectes venimeux.

L'objectif est d'intensifier le ramassage des scorpions et d'apprendre à la population comment réagir face à une piqûre de scorpion, estime Dr Mustapha Khenine, appelant les adeptes de la médecine traditionnelle à se méfier des produits de phytothérapie en vente libre utilisés pour lutter contre les piqûres de scorpions, et à se rapprocher plutôt des structures de santé de proximité qui disposent d'antidote sérum (anti scorpionique).

L'année 2016 a été marquée par l'absence de campagnes de ramassage de scorpions dans les différentes communes de la wilaya faute de financement, ont indiqué les responsables des bureaux d'hygiène des communes de la wilaya de Ghardaïa.

Les participants à une rencontre régionale de formation et de sensibilisation sur la lutte contre l'envenimation scorpionique organisée à Ghardaïa en mars dernier, ont appelé les pouvoirs publics, les collectivités locales et les citoyens à accroître leur soutien pour la préservation de l'hygiène environnemental dans les zones urbanisées.

Ils ont estimé nécessaire de mener des campagnes de sensibilisation sur l'importance d'une meilleure prise en charge de l'hygiène du milieu dans les différentes localités du pays et de réfléchir à la mise en place de plans de lotissement destinés à l'habitation loin des gîtes de scorpions.

La wilaya de Ghardaïa avait enregistré 2.130 cas de victimes de piqûres de scorpion, durant toute l'année 2015.