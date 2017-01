Afrique du Nord: Le Secrétaire général de l'Instance arabe du théâtre se félicite du succès du festival d'Oran

Le Secrétaire général de l'Instance arabe du théâtre, Ismail Abdallah s'est félicité, mercredi soir à Oran, du succès de la 9ème édition du festival arabe du théâtre en Algérie, abritée du 10 au 19 janvier par les wilayas d'Oran et Mostaganem.

Animant une conférence de presse en compagnie du Directeur général de l'Office national d'information et de la culture (ONCI), Lakhdar Bentorki et le wali d'Oran, Abdelghani Zaalane, à la veille de la clôture de cette manifestation, M. Abdallah a souligné "que l'édition d'Algérie a été un franc succès sur tous le plans, notamment en ce qui concerne l'organisation parfaite et la richesse et la diversité des programmes et activités".

Organisée simultanément dans deux villes et durant dix jours au lieu de six comme aux précédentes, cette édition a tenu ses promesses et a réussi à concrétiser les objectifs escomptés, a-t-il reconnu, ajoutant qu'elle a levé la barre haute en terme de qualité.

Le Sg de l'Instance du théâtre arabe a valorisé, par la même occasion, la qualité des conférences organisées lors de cette manifestation et l'affluence du public dont des intellectuels, dramaturges et comédiens algériens et étrangers.

D'autre part, il a fait remarquer une différence de qualité des oeuvres théâtrales présentées lors de cette manifestation du point de vue artistique et intellectuel, expliquant celà par le nombre d'oeuvres théâtrales participantes constituant des tentatives de jeunes artistes arabes à soutenir et à enrichir.

M. Ismail Abdallah a souligné, dans ce sens, "quoique l'objectif du festival est de découvrir des £uvres de qualité, il faut aider les expériences ambitieuses dont nous avons besoin pour présenter de nouveaux modèles".

L'instance encourage les théâtres arabes montants pour les hisser à de niveaux supérieurs, a-t-il affirmé notant que le choix des oeuvres aux festivals arabes est soumis à des conditions et critères fixés par des comités.

Au sujet d'audace d'oeuvres présentées lors de cette édition ayant porté atteinte à des principes sociaux et au sacré, selon l'avis de plusieurs crtitiques, M. Abdallah a indiqué qu'une réflexion sera proposée au niveau de l'instance pour que la liberté au quatrième art ne doit pas franchir des lignes rouges.