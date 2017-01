Afrique du Nord: Pièce théâtrale koweitienne « El Qalâa » - Les confessions d'un bourreau

Oran — La pièce koweitienne « El Qalâa » est la dernière représentation au programme du Festival du Théâtre arabe que le public oranais a vu, mercredi soir, au théâtre régional d'Oran, Abdelkader Alloula, découvrant les confessions d'un bourreau et un voyage vers l'atroce.

Mais « El Qalâa » est avant tout une association dramaturgique entre le Koweit et l'Irak, car la pièce a été montée d'après un texte de l'écrivain irakien Abdul-Amir Chamkhi et une mise scène du koweitien Ali El Husseini.

La pièce, en compétition pour le prix El Qassimi, met en scène un voyage en voiture de deux personnages appelés singulièrement « L'autre » et « Le premier », qui devra les conduire vers une ville inconnue, qui n'existe plus, car elle a été détruite dans sa totalité par la folie humaine.

« El Qalâa », proche du drame policière, raconte les crimes commis par « L'autre » alors qu'il était aux ordres du pouvoir tyrannique qui a détruit la ville en question, la transformant en charnier géant.

« L'autre » est un bourreau. Mais il est aussi une victime ayant perdu des membres de sa famille, tués par le même pouvoir. Il apparait comme un bourreau souffrant d'une « addiction pour le meurtre », une addiction qui a ôté en lui tout sentiment humain envers ses semblables, ses victimes.

C'est également un bourreau qui retrouve quelques attributs de son humanité passée et, dans un moment de faiblesse provoqué par la peur de la mort, confesse ses crimes au « Le premier » et le supplie même de faire arrêter le massacre.

« El Qalâa » est une pièce symbolique. On y découvre que « L'autre » est un échantillon d'individus qui ont lutté toute leur vie, tantôt du bon côté, tantôt de l'autre côté de la barricade.

Le personnage, tel Sisyphe, semble porter sur ses épaules toutes les peines et tous les maux du monde, véritable symbole de la souffrance perpétuelle, car « l'autre » a été puni de s'être opposé au pouvoir tyrannique.

« L'autre » symbolise également les groupes extrémistes sanguinaires agissant dans plusieurs pays arabes et la tempête décrite dans la pièce représente la violence, la destruction et l'oppression prévalant dans le monde arabe d'aujourd'hui.

Et même s'il n'a de nom que « L'autre » qu'on évite de nommer en raison des atrocités qu'il a commises, le personnage est, malgré tout, identifiable.

Toutefois, « Le premier » semble encore plus énigmatique, plus insaisissable. Il semble personnaliser la « bonne conscience » perdue de « L'autre ». Les deux personnages sont, en fait, les deux visages d'une seule personne.

A ce stade, « El Qalâa » apparait comme le symbole de l'éternelle lutte entre le bien et le mal, entre ceux qui aspirent à une vie humaine et saine et les semeurs de mort et de destruction. Ce combat entre le bien et le mal est dépeint par plusieurs dualités sciemment introduites dans la pièce : la vie et la mort, la lumière et l'obscurité, les cimetières et les jardins, la force et la faiblesse ou encore la réalité et le rêve.

Le metteur en scène ne précise par l'espace de la pièce, qui se déroule dans un « no man's land » désertique, laissant le spectateur donner libre cours à son imagination et le soin de choisir un lieu et des noms aux deux protagonistes « L'autre » et « Le premier », deux rôles superbement interprétés par Fayçal Al Ameiri et Ahmed Salmane.

La troupe a obtenu le prix Soltane Ben Mohamed El Qassimi lors de la 8e édition du festival du théâtre arabe et, dans ce contexte, le metteur en scène a indiqué que la responsabilité est lourde à porter. La pièce réussira-t-elle à rafler le prix pour la seconde fois consécutive ?

Le défi et l'enjeu sont grands pour le metteur en scène et les comédiens de la troupe koweitienne.

Dans ce voyage de « L'autre » et « Le premier », qui conduit à la découverte de nombreuses questions humanitaires, l'acteur Fayçal Al Ameiri a indiqué que la pièce est une expérience de grande valeur sur les plans de la forme et du contenu et une véritable occasion pour donner un éclairage sur les spécificités du théâtre koweitien.

De son côté, le comédien Ahmed Salmane a souligné que la pièce « El Qalâa» est le fruit d'un travail intense de jeunes qui ont bénéficié de la confiance de la direction du théâtre koweitien, ce qui représente un nouveau défi pour la nouvelle génération qui a pour mission d'écrire une nouvelle étape dans l'histoire du théâtre koweitien.