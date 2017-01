Cote d'Ivoire: La réponse des autorités à la grogne des fonctionnaires

Le Conseil du coton et de l'anacarde organise en collaboration avec le Centre national de recherche agronomique du 19 au… Plus »

Le gouvernement, qui se dit à l'écoute des partenaires sociaux et soucieux de leurs préoccupations, doit faire un certain nombre de propositions allant dans le sens des revendications syndicales.

Plus d'une semaine après le début de la grève des fonctionnaires en Côte d'Ivoire, c'est ce vendredi matin que le ministre de la Fonction publique, Pascal Abinan, et son équipe doivent rencontrer l'intersyndicale regroupant quatre centrales ivoiriennes.

En Côte d'Ivoire, après les revendications des militaires et des gendarmes qui sont en cours de règlement, c'est maintenant sur le cas des fonctionnaires que le gouvernement doit se pencher d'urgence, plus d'une semaine après le début des grèves dans la fonction publique.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.