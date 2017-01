Afrique: Mali - Devant le Conseil de sécurité, l'Algérie plaide pour accélérer le processus de paix

Et de conclure que l'Algérie qui a " mobilisé d'énormes ressources humaines et matérielles pour (soutenir) la paix et la réconciliation dans ce pays frère et voisin n'allait pas se soustraire à ses responsabilités envers tous les Maliens et envers leurs autorités" .

"Pour toutes ces raisons, nous estimons nécessaire de dire avec beaucoup de franchise que nous avons besoin dans ce contexte que le Conseil de sécurité réaffirme ses encouragements et son soutien à l'Accord d'Alger " et au comité de suivi de l'accord de paix, a-t-il dit.

Le représentant de l'Algérie qui a été invité par cet organe onusien pour discuter des efforts de la médiation au Mali, a relevé que " les défis, les frustrations et les attentes légitimes non satisfaites" devraient inciter toutes les parties impliquées dans le processus de paix au Mali à accélérer la mise en oeuvre de l'accord d'Alger.

