Guinée: Labé - Le nouveau préfet engage des travaux et annonce d'autres chantiers

Entré en fonction le 5 janvier dernier et se sachant attendu comme il l'a lui même mentionné dans son discours d'investiture Elhadj Safioulaye Bah s'est vite attelé aux chantiers de la préfecture.

Déjà une enveloppe d'un milliard sept cent mille a été débloquée pour la réalisation d'un pont entre Misside Tiga et Kaalan et entre Diguilin dans Sannoun et Missira dans Tougué et le coup d'envoi des travaux a été donné et deux entreprises gèrent chacune l'un des chantiers.

Le pont entre Diguilin dans la sous-préfecture de Sannoun et Missira dans la préfecture de Tougué également une demande de plus de 30 ans a été relancée pour environ un milliard, samedi dernier nous étions sur le terrain pour la pose de la première pierre c'est l'entreprise EBACO qui a bénéficié de ce marché et à Kaalan c'est l'entreprise Idéal Bâti.

Pour la reconstruction du pont à Safatou ici où tout le monde en parle,une entreprise a été choisie elle s'appelle Guescom certainement là aussi d'ici la fin du mois les travaux commenceront. L'ancienne corniche ?

Justement là ils sont entrain de faire les points critiques sur la route Mamou- Labé ,également nous en avons parlé,le fonds d'entretien routier qui va certainement dégager l'argent,un financement pour la 1 ère corniche de Labé.

Nous pensons au pont qui fut toujours mon souci entre Kourou la et au barrage Manga Labé,il y a également le pont qu'on appelle chez Djely Sory à Donghora là bas qui devrait être fait,il y a celui de la gare voiture de Donghora je m'attelerai à ce que ça soit fait. >>

Pour piqûre de rappel les dernières poses de bitume dans la préfecture remonte au premier magistère de Mr Bah.