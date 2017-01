Algérie: Arrestation de 28 personnes impliquées dans des affaires d'homicide volontaire en décembre

Alger — Les services de la Sûreté nationale ont arrêté en décembre dernier 28 personnes impliquées dans des affaires d'homicide volontaire et de coups et blessures entraînant la mort, a indiqué mercredi un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

" Les brigades criminelles de la Sûreté nationale, appuyées par les brigades de la Police scientifique et technique , au niveau du secteur de compétence de la Sûreté nationale, ont réussi à élucider 16 meurtres dont la majorité commis à l'arme blanche", a ajouté la même source.

"L'enquête menée par la police a permis l'arrestation de 28 individus impliqués dans des affaires d'homicide volontaire et de coups et blessures entraînant la mort, dont 16 auteurs principaux et 12 acolytes", a encore précisé le communiqué.

Les affaires d'homicide volontaire ont été élucidées à 100% au cours du mois de décembre 2016, ajoute le communiqué.

En ce qui concerne les affaires d'homicide volontaire, la même source souligne que " les services de la police ont élucidé 12 crimes et que les enquêtes menées par les services de la police judiciaire ont permis l'arrestation de 24 personnes impliquées dont 12 auteurs principaux et 12 acolytes".

Quant aux affaires liées aux coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort, le communiqué indique que "4 affaires ont été élucidées et 4 personnes impliquées ont arrêtées et présentées devant les juridictions territorialement compétentes".