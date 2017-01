Ile Maurice: Sécurité maritime - Missions de surveillance par le nouveau navire-patrouilleur CGS Victory

communiqué de presse

Le nouveau navire-patrouilleur de la National Coast Guard (NCG), le CGS Victory, construit dans les chantiers navals indiens, effectue en janvier des patrouilles de surveillance dans les eaux mauriciennes depuis sa mise en opération en décembre dernier. Des missions de soutien aux Iles éparses et des opérations d'embarquement ont aussi été effectuées.

La mission principale du navire est d'effectuer des patrouilles dans la Zone exclusive économique de Maurice et autour des côtes et de mener des opérations anti-piraterie et des opérations de surveillance destinée à détecter la contrebande et le trafic de drogues. Le CGS Victory entreprendra également des missions anti-braconnage et la surveillance des chalutiers étrangers. Le nouveau patrouilleur est aussi équipé pour participer à des opérations de recherche et de sauvetage dans les eaux territoriales mauriciennes et effectuer des missions de soutien dans les Iles.

Le CGS Victory, long de 50 mètres, peut parcourir 2 000 milles nautiques à une vitesse de 35 nœuds. Il est doté d'équipements de haute technologie et de systèmes sophistiqués de navigation électronique.

Le nouveau navire, qui est venu s'ajouter à la flotte de navires patrouilleurs de la NCG dont le CGS Barracuda et le CGS Guardian, contribue à renforcer davantage les missions de surveillance maritime dans la ZEE de Maurice.

Formations pour les cadres de la NCG

Outre l'acquisition de navires et d'hélicoptères, la NCG accorde une importance particulière à la formation de ses officiers pour qu'ils puissent se tenir au courant des dernières technologies et procédures, ce qui aiderait le NCG à s'acquitter de ses tâches plus efficacement.

Le personnel de la NCG participe actuellement à un exercice de recherche et de sauvetage mis au point à l'initiative du ministère de l'Economie océanique, des Ressources marines, de la Pêche, des Services maritimes et des Iles et de l'Australian Maritime Safety Authority. Un Cutlass Express Exercise, un exercice régional réunissant plusieurs pays et visant à renforcer la sécurité maritime, est aussi prévu vers la fin de janvier par les experts de la marine américaine.

Ces opérations aideront la NCG à mieux lutter contre les activités illégales dans la région de l'océan Indien tout en améliorant les aptitudes de planification et d'exécution du personnel de la NCG dans les exercices de recherche et de sauvetage et d'opérations maritimes.