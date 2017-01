Ile Maurice: Fruit Logistica 2017 - Une délégation mauricienne en Allemagne du 8 au 10 février

communiqué de presse

Enterprise Mauritius organise pour la sixième fois la participation d'opérateurs locaux à Fruit Logistica 2017 qui se tiendra du 8 au 10 février 2017 à Berlin en Allemagne. Huit entreprises mauriciennes exposeront une grande variété de fruits exotiques et de légumes.

Fruit Logistica reste un événement phare qui offre une opportunité aux exportateurs d'établir des contacts avec des principaux importateurs de l'industrie, et de rehausser la visibilité de Maurice comme une destination fiable d'approvisionnement. La foire permettra aussi aux participants de se familiariser avec les dernières innovations et tendances en technologie, produits et services dans la chaîne internationale de distribution.

La dernière participation de Maurice à cet événement a permis aux opérateurs d'établir des contacts dans de nouveaux pays tels que l'Egypte, le Portugal, l'Italie, l'Espagne, la Turquie, et l'Azerbaïdjan. Les ananas Victoria, les avocats, les litchis, les fruits à pain, et les fruits de la passion sont autant de fruits tropicaux qui ont été exposés.

Depuis 2012, Enterprise Mauritius soutient les exportateurs de fruits et légumes à pénétrer les marchés internationaux. L'année dernière, les exportations de produits frais ont atteint Rs 163,5 millions avec, entre autres, l'ananas et le litchi comme principaux produits. La majorité des exportations sont orientées vers les pays de l'Union européenne tels que La France, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, et le Royaume-Uni ainsi que l'Emirats Arabes Unies.

L'Union européenne, principal importateur de Maurice, représentait 68% des visiteurs de Fruit Logistica 2016. Plusieurs gros importateurs de renom international de produits frais tels que Del Monte, Dole-Compagnie fruitière, Univeg et Chiquita y étaient présents.

Fruit Logistica est une plateforme couvrant tous les secteurs de produits frais. En 2016, cette foire a attiré plus de 70 000 visiteurs professionnels venant de 138 pays, dont 83 % étaient des visiteurs étrangers.