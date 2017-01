communiqué de presse

Evaluer la performance des agences de recherche et de sauvetage (Search and Rescue-SAR) par rapport aux urgences de SAR et permettre aux stagiaires d'appliquer les connaissances acquises pendant les différentes formations axées sur la capacité de réponse de SAR : Tels sont les objectifs d'un exercice de SAR qui a débuté le 17 janvier et qui s'achève aujourd'hui.

Le ministre de l'Economie océanique, des Ressources marines, de la Pêche, des Services maritimes et des Iles, M. Premdut Koonjoo, et l'ambassadrice australienne à Maurice, Mme Susan Coles, ont réuni la presse aujourd'hui au siège du ministère de tutelle à Port Louis pour un compte-rendu et l'évaluation de cet exercice de simulation qui s'est tenu à la National Coast Guard (NCG) à Les Salines.

Cette collaboration conjointe du ministère de l'Economie océanique, des Ressources marines, de la Pêche, des Services maritimes et des Iles et de l'Australian Maritime Safety Authority (AMSA) a vu la participation de six officiers du ministère, du département de l'Aviation civile, et de la NCG. Mme Cindy Lee Francis, SAR Mission Coordinator de l'AMSA, a animé la formation.

La formation fait partie d'un projet d'assistance par l'AMSA en vue d'améliorer les capacités de SAR dans la région. L'AMSA s'est ainsi associée avec Maurice et les pays de la région, cela afin de rehausser la sécurité maritime et aérienne. Des fonds à hauteur de US 2,6 millions de dollars ont été obtenus pour la coopération avec Maurice, les Maldives et Sri Lanka.

Selon le ministre Koonjoo, il est important d'assurer l'état de préparation des intervenants, des délais d'intervention et des techniques de recherche et de sauvetage en mer surtout avec la menace de piraterie et de pêche illégale dans la région. D'où la nécessité, souligne-t-il, de tester l'efficacité des moyens d'interventions existants à tous les niveaux à travers de telles formations.

L'ambassadrice australienne à Maurice, Mme Susan Coles, s'est quant à elle, appesantie sur le rôle actif et constructif joué par l'Australie dans l'océan Indien. 'Les projets tels que le Search and Rescue Partnership Programme traduisent l'engagement de l'Australie dans cette région en particulier pour notre sécurité maritime partagée', souligne-t-elle.

Le SAR Capability Partnership Programme

Sous le programme, les activités sont à trois volets : formation de personnel, systèmes et matériel, et développement d'un cadre de travail SAR. A ce jour, Maurice a bénéficié de plusieurs formations et programmes d'échange, ainsi que de don de cartes et de publications.

Ainsi, deux cadres du département de l'Aviation civile et de la NCG avaient participé du 27 juin au 4 juillet 2015 à un programme d'échange en Australie. Deux autres cadres de ces deux départements avaient eux participé à un cours aéronautique en SAR à la Singapore Aviation Academy du 19 octobre au 4 décembre 2015 à Singapour.

De plus, un exercice de SAR a été mené à Maurice du 25 au 28 janvier 2016. Cet exercice, qui a vu la participation de 25 officiers des organismes de SAR à Maurice, avait pour objectif de les former en vue d'améliorer les procédures et systèmes existants.

Du 3 au 6 mai 2016, 15 participants de la Shipping Division du ministère de tutelle, de la NCG, du département de l'Aviation civile, du Mauritius Radio Services, des Services météorologiques, de la Mauritius Ports Authority, et du National Disaster Reduction and Management Centre ont bénéficié d'une formation sur l'E-Broadcast, un système qui permet de rendre visible la location et les détails des navires dans la région SAR de Maurice.

Par ailleurs, la Project Sponsor, Mme Christine Macmillan, et la Project Manager, Mme Louise Proctor, étaient à Maurice du 24 au 28 octobre 2016 pour établir un National Search and Rescue Governance Framework et identifier les activités SAR pour 2017. De nouveaux développements sont prévus tels que la mise en place du Drift Model and Incident Management System, et un troisième exercice de SAR.