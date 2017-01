Burkina Faso/Gabon: CAN Gabon 2017 - Jonathan zongo évacué vers l'Espagne dès ce vendredi

Très combatif et volontaire, le sociétaire du Racing Club de Bobo-Dioulasso, l'un des deux joueurs locaux de la sélection, devrait cependant travailler sa vitesse, les centres et la relance.

Entré en effet dès la 10è minute après la blessure de Pitroipa, Préjuce Nakoulma a su prendre ses responsabilités sur l'action du but burkinabè qu'il conclut de toute beauté en éliminant les deux défenseurs gabonais Obiang et Kouma avant de tromper le gardien Ovono à la 23è mn de jeu.

Copyright © 2017 Fasozine. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.