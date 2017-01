Algérie: Souk Ahras -Les investisseurs appelés à se rapprocher de Sonelgaz pour un meilleur accompagnement

M. Guitouni a précisé, à cette occasion, une cérémonie de raccordement aux réseaux d'électricité et de gaz de 250 logements dans la commune de Taoura et 162 habitations dans la commune de Ragouba, avant d'inspecter la station de production de l'électricité dans la commune d'Oued Keberit, ainsi qu'un centre d'approvisionnent en énergie électrique dans la commune de Sedrata.

Abordant le volet de l'entretien des équipements, M. Guitouni a expliqué que la Sonelgaz dispose de technologies et des équipements nécessaires qui permettent à ses équipes d'intervenir efficacement pour toute panne ou problème signalés sur ses réseaux électriques ou gaziers valorisant les efforts de l'Etat dans la prise en charge des deux tiers de la valeur de la facture du gaz et de l'électricité.

Insistant sur l'amélioration des conditions d'accueil et d'orientation des clients, le même responsable a souligné que l'ouverture des bureaux d'orientation dans les agences commerciales vise une meilleure orientation des abonnés ordinaires, investisseurs et autres agriculteurs.

Il a, dans le même contexte, souligné que l'entreprise de distribution du gaz et de l'électricité œuvre à accompagner les investisseurs au cours de la concrétisation de leurs projets de manière à leur assurer conseil et accompagnement, s'agissant des équipements et de l'alimentation et du raccordement aux réseaux d'électricité et de gaz.

Au cours d'une séance de travail tenue mercredi en présence des autorités locales, des chefs de daïra ainsi que des présidents des Assemblées populaires communales (P/APC), il a affirmé que les services des wilayas sont instruits à l'effet de présenter à la Sonelgaz une fiche détaillée des besoins des zones industrielles et d'activités, en matière d'électricité et de gaz, selon la nature du projet d'investissement octroyé dans ces zones.

Souk Ahras — Le président Directeur général (PDG) de Sonelgaz, Mustapha Guitouni, a appelé depuis Souk Ahras les investisseurs et les industriels à se rapprocher des directions de la société de distribution de l'électricité et du gaz (SDE) à travers les wilayas pour tout conseil concernant l'alimentation en énergie de leurs projets d'investissement.

