Ile Maurice: ICTA - Le conseil d'administration dissous avec effet immédiat

Il n'aura tenu que 19 mois. Le conseil d'administration de l'Information and Communication Technologies Authority a été dissous avec effet immédiat, jeudi 19 janvier. La raison: la promulgation des amendements à l'organisme a rendu caduc le board.

C'est le Premier ministre qui devra nommer de nouveaux membres, dont le président, car cette procédure ne requiert plus l'approbation de l'ICT Advisory Council.

Ainsi, le Chairman, Bhanooduth Beeharee a, lui, aussi été révoqué. Sir Anerood Jugnauth avait, d'ailleurs, désavoué le Chairman de l'ICTA au Parlement, en novembre dernier. «Steps are being taken to get rid of him from there», avait déclaré le Premier ministre en réponse à une question du député mauve Rajesh Bhagwan.

Néanmoins, le gouvernement n'envisage pas de nommer un nouveau conseil d'administration de sitôt à la suite de la fusion ICTA-IBA-MCML.