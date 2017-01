Ile Maurice: Suicide - La CDU en formation pour aider les jeunes

Lors de son allocution, la ministre a abordé le plan d'action stratégique 2016-2020, sur la prévention du suicide, présenté au Conseil des ministres le vendredi 13 janvier. Il s'agit, entre autres, d'améliorer la santé mentale dans les groupes à risque ; de fournir soutien et information à ceux affectés par le suicide ; et de former le personnel à la prévention du suicide.

Autant de points qui seront abordés lors d'une formation destinée aux officiers de la Child Development Unit (CDU), et organisée par l'unité Life Plus du ministère de la Sécurité sociale en collaboration avec celui de l'Egalité du genre.

