Ile Maurice: Tromelin - Maurice à la Cour internationale de justice ?

Si Maurice et la France, deux pays amis, ont des dossiers solides, pourquoi ne pas avoir recours à la Cour internationale de justice ? On laissera à cette instance le soin de trancher.

L'ancien secrétaire aux Affaires étrangères et responsable des relations internationales pour le Mouvement militant mauricien (MMM), Vijay Makhan, est d'avis, lui aussi, que le moment est mal choisi de traiter ce sujet, en raison de l'élection présidentielle. «Cela fait longtemps que les Français tergiversent à propos de Tromelin. À Maurice, un accord est ratifié au Conseil des ministres et très vite, mais en France, il faut passer par le Sénat et l'Assemblée nationale.»

