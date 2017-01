Ile Maurice: Ramgoolam - «SAJ s'intéresse à moi, pas au pays»

Navin Ramgoolam a, par la suite, demandé à ceux présents d'«être vigilants, de faire très attention. Ils ont dit qu'ils veulent me finir. Il faut nous attendre à tout». Il a également soutenu que le Premier ministre, sir Anerood Jugnauth, «ne s'intéresse pas au pays, mais à moi. Mais il ne connaît pas ma force intérieure, il ne me connaît pas».

«Ils n'ont aucune preuve !» Navin Ramgoolam s'est adressé à ses partisans, réunis au square Guy Rozemont, après la fin de son interrogatoire dans le cadre de l'enquête sur l'argent retrouvé à son domicile. L'ancien Premier ministre et leader du PTr a passé plus d'une heure aux Casernes centrales, ce jeudi 19 janvier.

