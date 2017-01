Sénégal: Fan zone au Grand théâtre - Les supporters invités à communier derrière les Lions

Ainsi, en amont des matches et pendant les mi-temps, il y aura une animation musicale et sportive qui les tiendra en haleine pour les entraîner chaleureusement dans l'ambiance de la compétition. La Fan Zone, c'est « surtout la projection sur écran géant de grande qualité Led de tous les matches avec les temps forts, les coulisses à travers un signal de qualité fourni par la Rts. Cet écran Led de 50m2 avec 10m2 de diagonale équipé d'une puissante sono sur une scène moderne répondant aux normes internationales est aussi mis à la disposition des annonceurs et autres partenaires pour communiquer sur leurs produits et services », annoncent les organisateurs. Ceux-ci comptent diffuser toutes les rencontres de l'équipe nationale du Sénégal.

Après une première expérience concluante dimanche dernier à l'occasion de l'entrée en matière des Lions dans la Coupe d'Afrique contre la Tunisie, les organisateurs remettent ça, cet après-midi. Ainsi, l'esplanade du Grand théâtre va, à nouveau, renouer avec l'ambiance des grands soirs puisque le label Soubatel, avec ses partenaires que sont la Rts et Dakar Dem Dikk, convie les supporters à la séance de projection du match du Sénégal contre les Warriors du Zimbabwe. Ce, afin de permettre aux inconditionnels de la bande à Aliou Cissé, histoire de reproduire l'ambiance des gradins de Franceville, de partager leurs émotions avec leurs compatriotes. La Fan Zone, une idée novatrice au Sénégal, se veut, selon les initiateurs, « un espace d'expression artistique, d'échanges entre les supporters et de visibilité pour les partenaires qui nous accompagnent ».

