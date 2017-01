Algérie: Oran - Plus de 2.200 repas chauds servis aux SDF depuis décembre

Il a précisé, par ailleurs, qu'une telle action est menée en collaboration avec la direction de l'Action Sociale (DAS) et la commune d'Oran et que des premiers soins sont prodigués par des médecins bénévoles du CRA aux cas nécessitant une prise en charge médicale.

Venir en aide à cette couche de la population très vulnérable, sans toit et sans ressources, demeure l'une des missions principales du CRA, fidèle à ses traditions "en leur offrant tout d'abord un réconfort moral et en leur disant que nous pensons à eux et que leur situation nous interpelle", a mis en exergue le responsable.

Un peu plus de 2.200 repas chauds ont été servis à cette catégorie vulnérable durant les mois de décembre et janvier, période marquée par un grand froid dans la région Ouest du pays, a indiqué à l'APS Benmoussa Larbi.

