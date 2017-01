Sénégal: Tourisme - Le pays au FITUR 2017

communiqué de presse

Le Sénégal participe au salon international du Tourisme de Madrid qui a ouvert ses portes ce mercredi 18 janvier 2017, indique le communiqué parvenu à LEJECOS.

Comme il est de tradition, l'inauguration officielle est effectuée par le Roi d'Espagne Felipe VI, accompagné de la Reine. Durant cinq jours, les professionnels du Tourisme mondial vont échanger sur le développement des potentialités du secteur.

Toutefois, pour le Sénégal, il s'agit de consolider les acquis et renforcer les efforts de promotion déjà entrepris sur le marché espagnol. Ainsi, selon la même source, la participation sénégalaise est coordonnée par l'Agence Sénégalaise de Promotion Touristique (ASPT). Dans la délégation, on peut noter des représentants de l'Agence des Aéroports du Sénégal (ADS), de l'Aéroport International Blaise Diagne (AIBD), de la Société d'Aménagement de la Petite Côte et des Zones touristiques (SAPCO) mais aussi des tours opérateurs, des voyagistes et des hôteliers du secteur privé national.

Les séances de travail ont réuni ce premier jour des professionnels du tourisme de l'Espagne et du monde et la Secrétaire Générale, le Directeur des Etudes et Prospectives de l'ASPT, les Directeurs Généraux des ADS, de la SAPCO et du Chef du Département de la Communication de l'AIBD.

De même, l'Ambassadeur de l'Afrique du Sud et celui de la Gambie en Espagne ont visité le stand du Sénégal. Ils ont apprécié la beauté de l'espace d'exposition, du concept visuel déployé et ont salué la vitalité du secteur touristique sénégalais.