Algérie: Jeunes talents - Meriem Mebarki (fleuret), espoir de l'escrime algérienne

"Le fleuret est un sport qui exige cette rapidité de mouvement que l'on retrouve chez les athlètes asiatiques et un haut degré de technicité qui est le point fort des fleurettistes européennes", poursuit la tireuse du MCA qui considère l'étape d'Alger comme une grande opportunité offerte à elle pour se perfectionner d'autant plus que son âge ne lui permet pas de disputer une coupe du monde en dehors du territoire national.

En effet, elle avait auparavant battu en phase de qualification de redoutables adversaires comme la Russe Leyla Pirieva (23 ans, 68e mondiale) par 5-1 ou encore la Chinoise Fu Yiting (20 ans, 177 mondiale) sur le score de 5-3, contre des défaites face à des escrimeuses plus expérimentées, à l'image de l'Italienne Valentina Cipriani (33 ans, 50e) 5-2 et de la Française Julie Mienville (22 ans, 104e) 5-3.

Du haut de ses 13 ans et en dépit de sa petite taille, Meriem Mebarki, car c'est d'elle qu'il s'agit, se décline déjà sous l'allure d'une future championne et c'est pour cette raison que la Fédération algérienne d'escrime (FAE) l'a choisie pour former avec Anissa Khelfaoui, Sonia Zeboudj et Narimene El-Haouari le quatuor représentant le pays dans les épreuves par équipes de l'étape d'Alger de la coupe du monde.

