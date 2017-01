Algérie: Le gouvernement accorde une importance cruciale à la lutte contre toute forme de violence

Alger — Le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales, Noureddine Bedoui a affirmé, jeudi à Alger, que le gouvernement "accorde une importance cruciale" à la lutte contre la violence, sous toutes ses formes, précisant que "plusieurs mesures ont été prises et d'autres sont prévues" en vue d'assurer la sécurité du citoyen et la protection de ses biens.

"Le gouvernement accorde une importance cruciale à la lutte contre la violence dans la société, sous toutes ses formes, à l'instar de la violence dans les stades et la violence routière, à travers la prise de plusieurs mesures", a indiqué M. Bedoui lors d'une séance plénière du Conseil de la nation, en réponse à une question posée par le sénateur Boushaba Rachid concernant les mesures prises par le ministère en matière de lutte contre la violence dans les nouvelles cités.

Le ministre a affirmé que "d'autres mesures seront prises et des stratégies élaborées" en matière de lutte contre la violence, "avec la participation d'experts et de chercheurs", précisant que "la garantie de la sécurité du citoyen, la protection de ses biens, la préservation de la stabilité et de la tranquillité publique sont nos principales priorités".

"Les quelques incidents enregistrés dans certaines nouvelles cités sont des actes isolés qui ne peuvent être assimilé à un phénomène de violence", a-t-il estimé affirmant que "la situation réelle est loin de l'amplification médiatique et des rumeurs relayées sur les réseaux sociaux".

Il a expliqué que le recasement de familles qui vivaient dans des bidonvilles à Alger, "dépourvus de toute commodité et foyers de plusieurs fléaux sociaux, dans de nouveaux quartiers a engendré des frictions entre jeunes, que certains délinquants ont exploité pour s'imposer et s'accaparer les parkings", ajoutant qu'il s'agit dans certains cas "de vengeance ou de simples altercations qui se transforment en bagarre générale".

Certains de ces incidents "ne sont que de simples altercations qui surviennent dans certains quartiers impliquant des jeunes, des délinquants ou des repris de justice", a-t-il précisé, soulignant qu'ils "sont réglés immédiatement grâce à l'intervention des forces de sécurité et le contrôle des quartiers, dans le cadre de la lutte contre la criminalité, sous toutes ses formes".

Apres avoir rappelé que "la violence, sous toutes ses formes, est au centre des préoccupations des autorités publiques", M. Bedoui a indiqué que les violences enregistrées dans les nouvelles cités "ont connu une baisse sensible ces dernières années, la plupart des incidents étant sans importance, ni incidence sur la vie quotidienne du citoyen".

Pour juguler ce phénomène, le ministre a fait état de mesures urgentes à caractère coercitif, de sensibilisation et d'anticipation répondant à l'extension urbanistique qui exige le déploiement des éléments de la gendarmerie nationale et de la sûreté urbaine de proximité et le renforcement les opérations de contrôle dans les quartiers fréquentés par les repris de justice".

Les nouvelles cités ont été accompagnées par la réalisation de structures culturelles et sportives à l'instar des maisons de jeunes, des centres de loisirs, des salles de prières et des structures sanitaires, a indiqué le ministre.

Outre ces mesures, les acteurs ont été impliqués dans la lutte contre la violence à travers la dynamisation des comités de quartiers et leur implication dans les activités de mobilisation sociale, le dispositif de veille, de protection et d'encouragement des jeunes sur les objectifs communs qui servent l'intérêt public.

Mettant l'accent sur "le rôle important" de la mosquée dans la diffusion "des valeurs de fraternité et de coexistence dans la sérénité", le ministre a mis l'accent sur "la nécessité de mettre les parents devant leur responsabilité en matière de protection de leurs enfants", rappelant que le code de l'enfance expose les parents à des sanctions et à des mesures conservatoires en cas de manquement à leurs devoirs".

Outre "les mesures visant à consacrer la force de la loi", la contribution de la société civile et la consécration de la culture du civisme et de citoyenneté dans la préservation des acquis sont des fondements à même de contribuer à la lutte contre les fléaux sociaux, a estimé M. Bedoui.

En 2016, 14324 familles ont été relogées à Alger à travers sept opérations, a rappelé le ministre, indiquant que "46.000 familles ont été relogées depuis juin 2014 en application du programme du président de la République, Abdelaziz Bouteflika visant à éliminer l'habitat précaire et embellir les communes d'Alger".