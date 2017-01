Madagascar: Conférence - Vers un consensus sur la date du Nouvel An malgache

Fraternellement, les dignitaires et divers acteurs culturels de l'Imerina se sont retrouvés à la Bibliothèque nationale pour discuter d'une date unique pour célébrer le Nouvel An malgache.

Conscientiser la majorité, notamment la nouvelle génération sur la pérennisation et l'importance de la célébration du Nouvel An malgache. C'est à travers ce leitmotiv qu'une conférence-débat ouverte au grand public s'est tenue dans la salle Georges Andriamanantena de la Bibliothèque nationale Anosy, hier après-midi. Dans l'optique de laisser le champ libre aux échanges et aux discussions sur la mise en place d'une date commune et consensuelle sur la célébration du-dit « Taom-baovao malagasy », les débats ont été ouverts à l'occasion. Le tout s'est fait dans le pur respect des valeurs et des traditions de chaque région de la Grande île afin que cette célébration soit une occasion unique valorisant notre culture.

Ceci-dit, depuis plusieurs décennies, cette célébration gagne en renommée auprès du grand public, entre autres sur les hauts plateaux, depuis 2007. Les discussions sur l'instauration d'une date unique et consensuelle pour le célébrer ne datent pas pour autant d'aujourd'hui, entrainant même plusieurs divergences d'opinions auprès des fameux « Olo-be » et autres hauts dignitaires de l'Imerina et des autres régions du pays.

Des critères à discuter

En 2012, ces derniers ont déjà été près de trouver ce consensus, du côté de la colline sacrée d'Ambohitrabiby où se trouve la flamme éternelle de l'Imerina. Depuis, plusieurs discussions plus accrues s'en sont suivis, et ce n'est qu'en avril 2016 qu'un comité précis et rassembleur a vu le jour pour cette célébration, à l'EKAR Faravohitra. Composé d'acteurs culturels, d'astrologues, d'enseignants chercheurs, d'historiens, de dignitaires traditionnalistes, à savoir des « Tangalamena» ou « Olo-be » et « Ampanjaka », ce comité s'est attelé à réaliser un inventaire des critères nécessaires pour l'aboutissement d'une date commune. De même, un rapport de recherches sur l'astrologie et le calendrier malgache a été mis à jour et exposé au public, hier après-midi.

« Il n'y a jamais eu d'appropriation par telle entité ou telle autre concernant cette célébration, même s'il a toujours été célébré en rapport à l'Alahamadibe propre à l'Imerina. C'est pourquoi, dans le but de fraterniser tous les malgaches autour de cette célébration, il nous importe de discuter de cette date commune sinon d'avoir au moins une orientation à suivre dans ce sens », affirme le Tangalamena Patrick Zakariasy menant le débat.

Ainsi, au bout de cette conférence et en rapport aux conditions astrologiques qui divisent toujours, la date du Nouvel An malgache se tiendrait toujours au mois de mars. Selon le calendrier zodiaque malgache, elle serait le 21 mars, sur quoi les dignitaires du « Tranoben'Imerina » sont d'accord. Par ailleurs, ceux du Centre culturel malgache pencheraient plutôt sur la date du 28 mars en rapport au fameux « Tsinan'Alahamady ».