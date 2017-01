Cameroun: Football féminin - bataille pour l'accession en Ligue 1

Le tournoi de football féminin lancé dans le Littoral s'achève vendredi et verra la montée d'une seule équipe.

Six matchs, six équipes pour une place en Ligue 1 de football féminin. Les clubs du groupe Littoral,Sud-Ouest, Nord-Ouest et Ouest participent, depuis le week-end dernier, aux interpoules de football. Ils ont entamé la bataille d'accession au championnat de première division de football féminin désormais dénommé Ligue 1. La saison n'est pas encore lancée, mais AS Estuaire de Douala, Binam de Bafoussam, Caïman de Douala, Etow FC de Limbé, ISIC de Bamenda et Sawa United girls de Douala veulent décrocher l'unique place qualificative pour la Ligue 1. Réparties en deux poules de trois, les premiers de chacune des poules disputeront la finale des barrages vendredi.

En août 2014, Caïman de Douala faisait partie des clubs rétrogradés de deux divisions par le Comité de normalisation de la Fédération camerounaise de football. Moins de trois ans après la mesure, l'équipe vainqueur du championnat, du Tournoi de la Femme et de la coupe du Cameroun en 2013, est déterminée à retrouver l'élite. Avec ses crocs bien acérés, pas question de plier contre Sawa United Girls de Douala. Le duel est la rencontre la plus difficile de ces matchs et des interpoules féminins. Entre deux clubs qui ont connu l'élite.

Dans chacune des régions, une compétition similaire sera organisée par la Fédération camerounaise de football en attendant l'entrée de la Ligue spécialisée de football féminin amateurs. Les élections des membres de cet organe chargé d'organiser le football féminin au Cameroun sont annoncées pour la fin de ce mois de janvier. Ce tournoi est une aubaine pour la renaissance des clubs rétrogradés en 2014 à savoir : Sawa United Girls de Douala, Lorema Filles de Yaoundé, As Locomotive de Yaoundé, Ecole Franck Rholiceck de Douala, As Kirikou de Garoua, Caïman Filles de Douala, As Yaoundé V et Emergence de Yaoundé.

D'après les statuts, la Ligue spécialisée de football féminin amateurs est subordonnée à la Fécafoot et assure l'organisation et la gestion des activités du football féminin. Elle a toute compétence nationale pour prendre toute décision concernant l'organisation et le développement du football féminin.