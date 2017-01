Cameroun: Report du championnat - Les explications de Pierre Semengue

Tout en rappelant le devoir de non ingérence de la Ligue dans ces problèmes internes, Pierre Semengue a réaffirmé que la Ligue n'affilie que les sociétés sportives liées à leur association par une convention. Pour lui, les équipes qui ne rempliraient pas toutes les conditions requises seront considérées comme non-professionnelles et reversées dans les divisions amateurs.

Notamment à Yaoundé, Garoua, Bafoussam et Limbé. Le gros problème reste les stades de Bamenda, Mbouda, Dschang, Bandjoun, Melong », ajoute le président de la LFPC. Autant de difficultés qui prolongent la trêve alors que la saison s'est achevée depuis le 14 septembre 2016. Cependant, le calendrier et les règlements des championnats sont prêts. Par ailleurs, Pierre Semengue s'est étendu sur les crises managériales au sein de certains clubs « mythiques » à l'instar de Panthère du Ndé, Canon et Tonnerre de Yaoundé.

