Cameroun: CAN 2017 - Une première journée déroutante

Les scores étriqués et les matchs nuls ne permettent pas encore de dégager les premières tendances.

12. C'est le nombre de buts auxquels on a eu droit au cours de la première journée de la coupe d'Afrique des nations 2017, clôturée mardi dernier avec le groupe D. Un bilan bien inférieur à celui de l'édition 2015 où on avait déjà enregistré 19 buts à ce stade du tournoi. Mais comme lors de cette édition en Guinée équatoriale, on compte cinq matchs nuls pour trois victoires seulement. Cette première journée dans les quatre groupes a été particulièrement difficile pour tous.

Même les équipes victorieuses, comme le Sénégal, la RDC et le Ghana, ont souffert pour s'imposer, comme le prouvent d'ailleurs les scores plutôt étriqués. De quoi dérouter plus d'un bookmaker, dans la quête de pronostics justes. Tant il est difficile de se faire une véritable idée sur les forces en présence. En tout cas, aucun favori n'est vraiment sorti du lot. Et s'il n'y a pas eu beaucoup de buts, c'est aussi parce que les gardiens se sont particulièrement illustrés. Le temps assez réduit d'adaptation des organismes à la chaleur étouffante et à l'humidité ambiante du Gabon y est-il pour quelque chose ?

Peut-être aussi qu'à force d'entendre les sélectionneurs répéter que le premier match est le plus important, celui qu'il ne faut pas perdre, les acteurs prennent des risques le moins possible. Autre explication, c'est le nivellement des valeurs observé depuis plusieurs années. Un avis partagé par Hector Cuper, le sélectionneur de l'Egypte, dont c'est la première expérience africaine, qui pense que « toutes les équipes sont proches les unes des autres ». En faisant preuve d'une discipline exemplaire, les prétendus « petits poucets » que sont le Zimbabwe, la Guinée-Bissau ou encore l'Ouganda, malgré la défaite face au Ghana, ont bousculé la hiérarchie. Les vainqueurs de cette première journée peuvent se réjouir, dans ce contexte, d'avoir pris une bonne option pour la suite, même si on y verra plus clair à l'occasion de la deuxième journée lancée hier avec le groupe A.

Petit fait loin d'être anodin, le retour des Pharaons d'Egypte, après trois éditions manquées, n'a pas vraiment comblé les attentes. Malgré une supériorité technique évidente, ils n'ont pas pu venir à bout d'un Mali combatif (0-0). A noter au cours de cette rencontre, l'entrée en jeu de El-Hadary, à 44 ans, pour suppléer la blessure du gardien titulaire Ahmed El-Shenawy. Le quadruple vainqueur du trophée (1998, 2006, 2008, 2010) a montré qu'il avait de beaux restes avec plusieurs arrêts dont cette sortie décisive dans les pieds de Moussa Marega en fin de rencontre pour sécuriser le nul.