Sénégal: Pérturbations scolaires en pérspective - Le cusems annonce les couleurs

Le Cadre unitaire syndical des enseignants du moyen et du secondaire (Cusems) a déposé hier, mercredi 18 janvier, un préavis de grève pour exiger du gouvernement le respect des accords.

Les syndicats d'enseignants annoncent les couleurs, ils vont déterrer la hache de guerre pour le respect des accords. Le Cadre unitaire syndical des enseignants du moyen et du secondaire (Cusems) passe à l'acte en décidant de déposer un préavis de grève hier, mercredi 18 janvier. Les camarades d'Abdoulaye Ndoye, secrétaire général du Cusems, attendent du gouvernement qu'il veille au respect de ses engagements pris et inscrits dans le Procès-verbal. Une décision attendue car le directoire national du Cusems avait donné le tempo en constatant, pour le déplorer, l'inertie des autorités sur la matérialisation d'accords. En plus du paiement d'une indemnité de logement, le Cusems dénonce l'opacité dans le paiement des sommes dues aux enseignants au titre des rappels.

Revenant sur sa mission de défendre les intérêts matériels et moraux des enseignants du moyen et du secondaire et de tous les acteurs du système éducatif, le Cusems prône la mise sur pied «d'un corps d'administrateurs scolaires et la formation des professeurs d'économie familiale recrutés avec un baccalauréat littéraire». Non sans indiquer, pour le regretter, que 43.000 enseignants attendent un matricule ou un acte d'intégration et 23.000 environs un acte de validation.

En plus du Cusems, le Syndicat des enseignants libres du Sénégal/Originel (Sels/O) a obtenu le quitus de sa base pour déposer un préavis de grève. Car, selon le secrétaire général du Sels/O, Oumar Waly Zoumarou, les enseignants ont déploré le faible niveau de mise en œuvre des accords. Le Sels/O n'a pas encore obtenu satisfaction sur la question de la gestion démocratique des personnels enseignants et du dossier sur l'augmentation de l'indemnité de logement des enseignants. Pendant ce temps, le Syndicat autonome de l'enseignement supérieur (Saes) exige une réponse satisfaisante du seul point parmi les 4 de l'accord portant sur la modification de la loi 61-33 du 17 juin 1961 et du régime du Fonds National de Retraite (FNR).

Pour le moment, les camarades de Malick Fall, secrétaire général national du Saes, veulent une matérialisation du seul point portant sur le régime de la retraite.