Afrique: CAN 2017 / Malajila - « On veut être au prochain tour »

Les Zimbabwéens ont prouvé dans leur premier match de la CAN 2017 qu'ils ne sont pas venus au Gabon pour faire du tourisme. Le Zimbabwe a livré un vrai bon match face à l'Algérie (2-2). Les « Warriors possèdent vraiment un groupe intéressant qui n'hésite pas à se porter vers l'avant. Ambitieux, et rapides, les hommes de Callisto Pasuwa ne seront pas à sous-estimer par ceux d'Aliou Cissé ce jeudi pour le compte de la deuxième journée dans le groupe B de la CAN 2017.

Interrogé par rapport au match face aux Lions de la Teranga, l'attaquant Cuthbert Malajila assure ne craindre aucun adversaire. Il a également fait état d'un moral au beau fixe.

« On sait que l'on affronte le Sénégal, mais on se sent assez préparé, on est prêt, on a hâte d'y être, a-t-il souligné. Si l'on prend en compte notre dernier match, cela conforte notre confiance en nous. Et on veut être au prochain tour. Notre génération est confiante en ses capacités et est prête à faire face à tout, a indiqué l'attaquant du club de Bidvest Wits, en Afrique du Sud. En quittant notre pays, nous avons laissé des compatriotes qui nous font confiance et nous ferons tout pour ne pas les décevoir », a dit Cuthbert Malajila, entré en cours de jeu lors du match contre l'Algérie.

Mais la mission va être difficile face aux Lions de la Téranga, faciles vainqueurs de la Tunisie pour son premier match de la CAN 2017.