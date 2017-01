Afrique: CAN 2017 - Deuxième forfaits chez les Panthères

Les choses deviennent plus compliquées pour le pays hôte de la CAN 2017. Après les deux matches nuls concédés contre la Guinée-Bissau et le Burkina Faso, le Gabon perd un nouveau joueur pour raison de blessures.

Outre Mario Lemina, la CAN est également terminée pour le Johann Obiang. Le sélectionneur, Jose Antonio Camacho, l'a confirmé en conférence de presse. Le défenseur gabonais a été touché à une cuisse contre la Guinée-Bissau et a de très fortes chances de ne plus rejouer dans cette CAN 2017.

Des pertes qui rendent encore difficile la qualification du Gabon pour les 1/4 de finale, étant donné qu'il rencontre le Cameroun lors de la troisième journée du groupe A.