Afrique: CAN 2017 - Nakoulma «On a joué face à une très bonne équipe du Gabon»

Après le match nul contre le Gabon dans le groupe A de la CAN 2017, l'unique buteur des Etalons a donné ses impressions sur l'équipe gabonaise et pense déjà au prochain match du Burkina-Faso qui sera très décisive.

« On a joué face à une très bonne équipe du Gabon. On doit oublier ce match et se focaliser sur la prochaine rencontre qui sera décisive pour nous. Toutes les équipes ont encore leur chance. On doit forcément gagner le dernier match. (Le but face au Gabon) J'ai essayé le coup et ça a marché. J'ai couru vite et je me suis dit que je pouvais avoir le ballon, car Johann Obiang est plus petit que moi. Ça a été un coup de chance ».

Pour leur prochain match, les joueurs burkinabés seront face à la Guinée Bissau. Une rencontre qui s'annonce importante pour les deux équipes.