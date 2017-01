Afrique: CAN 2017 - Broos n'a pas reconnu ses joueurs en première mi-temps

« Je pense que pendant la deuxième mi-temps ils ont vraiment mis la pression sur cette équipe de Guinée-Bissau. A ce moment, j'ai commencé à penser qu'on méritait de gagner ce match. Surtout au cours de cette deuxième mi-temps. On a senti que les gars avaient vraiment envie de jouer ensemble. On des joueurs qui jouent les uns pour les autres. C'est positif ».

« Je n'ai pas reconnu mon équipe pendant la première mi-temps. Ce n'était plus les Lions Indomptables. C'était les Lions domptables. C'était la première fois que je vois mon équipe aussi faible. Nous avons laissé beaucoup d'espaces à notre adversaire. Et en attaque on n'arrivait pas à faire mal à cette équipe, en dehors d'une ou deux percussions d'Aboubakar », a-t-il dit avant de revenir sur la deuxième partie où ses poulains ont été beaucoup plus entreprenants.

Le Cameroun a fini par battre la Guinée Bissau ce mercredi dans le groupe A de la CAN 2017. Mais avant, les Lions indomptables ont été menés par les Djurtus (1-0) à la mi-temps avant d'obtenir l'égalisation puis le but de la victoire.

