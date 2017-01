Afrique: CAN 2017 - Zezinho « On n'avait plus d'énergie »

Le capitaine des Djurtus de la Guinée-Bissau s'est exprimé après leur défaite (2-1) contre le Cameroun pour le second match du groupe A de la CAN 2017. Il est déçu du résultat mais croit encore en la qualification.

« On a bien débuté la rencontre et notre équipe était bien organisée, mais en seconde mi-temps, on n'avait plus d'énergie. Ils ont marqué le premier, et le deuxième est arrivé assez rapidement. Si Frédéric Mendy avait marqué lors de son face à face, à 2-0 le match était plié. On croit encore en nos chances de qualification, rien n'est perdu ».

Zezinho et ses coéquipiers joueront la qualification lors du 3è match contre le Burkina-Faso.